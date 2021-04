Pérez: Superligaen er langt fra død

– Superligaen er langt fra død. Vi har ikke gitt opp, forteller Pérez hos den spanske radiostasjonen «Cadena SER» natt til torsdag.

Ifølge Pérez er det fortsatt håp for superligaen, og kaller situasjonen for «standby».

Han er klar for å diskutere med lederne i europeisk fotball, også for å hjelpe sporten midt i koronapandemien.

Pérez skal ha jobbet med superliga-prosjektet i tre år, og ønsker fortsatt å få det til å fungere, men sier at det trengs noen justeringer og endringer i formatet.

Han sier han er sikker på at en «veldig lik» turnering snart vil bli skapt og at ingen egentlig har trukket seg.

– De har ikke dratt. Vi er fortsatt sammen og tenker på måter å få dette til å skje på, sier han i radiointervjuet.

– Var som om vi lanserte en atombombe

Da kunngjøringen om en superliga i fotball ble presentert sist søndag, reagerte spillere og fans fra hele verden. Også Uefa, Fifa, trenere og politikere langet ut mot planene.

Premier League-klubbene trakk seg én etter én. De sier de gjorde en tabbe og har beklaget overfor supporterne sine.

Onsdag ville også Atlético Madrid og de tre italienske klubbene i prosjektet, Juventus, AC Milan og Inter Milan komme seg ut av prosjektet.

Det er tidligere signalisert at City og Chelsea var kritiske også før lanseringen, men at de ikke tok sjansen på å stå på utsiden.

Real Madrid og Barcelona er de eneste klubbene som fortsatt er offisielt med i den nye superligaen.

Pérez innrømmer at de burde ha forklart prosjektet bedre, og sier han er trist og skuffet over «snøskredet av aggressjon» og den «orkestrerte kritikken» som dukket opp over alt.

– Hver president var klar til å snakke, men neste dag ble vi drept. Vi var ikke forberedt. Det var som vi hadde lansert en atombombe. Det så ut som de allerede visste om det, og ventet på oss, sier Pérez.

– Smittsom motvilje

Han sier at en av de engelske klubbene ikke var interessert i prosjektet fra start, og at dette var «smittsomt» blant resten av Premier League-eierne, som var redde for kritikk hjemme.

De engelske klubbene som opprinnelig var involvert i prosjektet var Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham.



Selv om noen Premier League-klubber har beklaget overfor supporterne, har lagene som trakk seg på onsdag innrømmet nederlaget – men samtidig uttrykt at de fortsatt tror på prosjektet.

AC Milan sa at stemmene og bekymringene fra fansen verden over har vært tydelige, men at klubben vil fortsette å jobbe hardt for å «levere en bærekraftig modell for fotball».

– Vi aksepterte invitasjonen til å delta i superliga-prosjektet med en genuin intensjon om å levere den best mulige europeiske konkurransen for fotballfans verden over og for klubbens beste interesse og egne fans. Forandring er ikke alltid lett, men evolusjon er nødvendig for progresjon, og strukturer over europeisk fotball har utviklet seg og forandret seg gjennom tidene, står det i uttalelsen.

Atlético Madrid-trener Diego Simeone sier at hele kontroversen vil til slutt hjelpe fotballen.

– Når en bevegelse som dette skjer, ender det opp med at ting endrer seg, jeg har null tvil. Alle sider må til slutt komme til enighet, sier Simeone.

Tirsdag kveld ble det kjent at de seks engelske storklubbene som skulle være med på å stifte utbryterligaen Super League, har trukket seg fra prosjektet. Det skjedde etter massiv misnøye hos fans, spillere og andre aktører i fotballen. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

– Hjernedødt prosjekt

De siste dagene har det vært en nærmest unison motstand mot prosjektet, og blant dem som har gått hardt ut er landslagssjef Ståle Solbakken.

Han kaller det tidenes fiasko i internasjonal fotball, og jublet da Super League-prosjektet kollapset tirsdag.

– Dette var et hjernedødt prosjekt som kun var basert på profitt. Jeg tror ikke verken spillere, managere eller fans vil ha en liga hvor du ikke kan feile. Tar du vekk konkurranseaspektet ved fotballen så faller jo alt vekk. Fotball handler om glede og lidelse.

I en analyse onsdag skrev NRKs Thore Haugstad at superligaens kollaps må brukes til å omstrukturere europeisk toppfotball.

«Forventet eierne at de bare skulle dra spillerne sine ut av hele turneringen uten å høre et pip?», skriver han.