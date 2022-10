Haaland brant både én og to enorme i sjanser, og fikk det lenge ikke til å klaffe på gressmatta i Manchester mot Southampton. Spesielt én sjanse i andre omgang fikk flere til å sperre opp øynene.

– Det er helt utrolig at han ikke klare å sette den. Han har ikke hatt marginene med seg i dag, utbrøt Viaplay-kommentator Andreas Toft da Haaland bommet på ballen alene foran mål.

Men hvis noen var i tvil, skulle scoringen til slutt komme. Jærbuen la på til 4–0, scoret i sin tiende klubbkamp på rad og punkterte det som ble en komfortabel seier for Manchester City.

TOPPSCORER: Haaland troner soleklart øverst på toppscorer-tabellen i Premier League. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Haaland hadde ennå til gode å forlate en Premier League-kamp uten målpoeng før lørdagens oppgjør mot Southampton. Og det skulle heller ikke skje. 22-åringen satte sin 15. scoring for sesongen, og har nå tangert Citys toppscorer fra fjorårssesongen, Kevin De Bruyne.

– Jeg er skuffet over han, han scoret ikke tre mål, sier en spøkefull Pep Guardiola på en pressekonferanse etter kampen.

– Forventningene er så høye, så folk forventere at han skåre tre-fire mål hver kamp. Men til slutt scoret han. Jeg synes Erling spilte veldig bra i dag, fortsetter han.

Før nordmannen hadde João Cancelo, Phil Foden og Riyad Mahrez sørget for at kampen ble en transportetappe for vertene.

GLISTE: Guardiola sammen med Southampton-trener Ralph Hasenhüttl. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Brente kjempesjanse

Haalands scoringsform så langt i Premier League-sesongen har gjort at målgarantist-tittelen mildt sagt har vært fortjent.

Og allerede etter 14 minutter så han ut til å innfri titteleringen. Phil Foden sendte en strålende pasning som gjorde at Haaland kom alene med keeper. Nordmannen sendte ballen mot lengste hjørne, og hele stadion reiste seg og jublet. Men ballen traff stolpen, trillet langs mållinjen og gikk ut til sukkende stønn fra City-supporterne.

Istedenfor var det andre som skulle vise seg å være mer effektive før pause. En herlig soloprestasjon fra João Cancelo drøyt fem minutter senere sørget for City-jubel og 1–0.

Oppskriftsmessig kom ikke scoring nummer to så mye senere for vertene. Foden, som assisterte det første målet, lobbet elegant ballen over en utspilt Gavin Bazunu. Dette var formspillerens femte scoring på tre kamper.

STORM: Phil Foden fortsetter å herje for Manchester City. Foto: Jon Super / AP

Haaland-scoring

Den andre omgangen skulle vise seg å bli en ren transportetappe for hjemmelaget. Riyad Mahrez satte inn Citys tredje med en nydelig volleyscoring.

Etter timen spilt punkterte Haaland det allerede flate dekket med å sette vertenes fjerde for kvelden. Målscorer Cancelo slo et hardt og lavt innlegg inn i boksen, som nordmannen satt i mål på direkten. Jærbuens 15. mål for Premier Leauge-sesongen og sitt 20. mål totalt var dermed et faktum.

– Det var en tøff kamp for oss mot et komplett lag, som viste sin kvalitet hvert eneste minutt, sa Southampton-trener Ralph Hasenhüttl på en pressekonferanse.

Manchester City topper nå Premier League-tabellen med 23 poeng, to poeng foran Arsenal.