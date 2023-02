– Dette var fantastisk. Som oftest er det den smarteste, ikke bare den sterkeste, som vinner, og i dag gjorde jeg en god jobb, sier Federico Pellegrino til NRK.

Norge var storfavoritter og de to stafettlagene lå lenge godt an til å stikke av med seieren, men Pellegrino og Italia viste VM-form på hjemmebane i Toblach.

– Han satte de norske favorittene på plass, sa NRKs langrennskommentator Jann Post.

Norges førstelag med Harald Østberg Amundsen ble nummer tre, mens Sverige tok andreplassen. Sindre Bjørnestad Skar gikk inn til fjerdeplass.

– Jeg forventet at vi skulle kjempe om pallen, men jeg hadde ikke forventet at vi kunne vinne i dag. Men Pellegrino var veldig sterk i avslutningen, det var fint å se, sier Italias trener Marcus Cramer til NRK.

Stavbrekk for Tønseth

Erik Valnes og Norge 2 gikk respektløst til verks på første etappe, og Valnes vekslet med Hans Christer Holund først, 11,4 sekunder foran Tyskland. Da var Sjur Røthe og Norge 1 på syvendeplass og 13,2 sekunder bak.

– Valnes ser ut til å komme litt i distanseform her. Jeg tror han skal rekke en ordentlig god VM-form, sa NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

IMPONERTE: Erik Valnes. Foto: Terje Pedersen / NTB

Holund oppretthold farten til Valnes innledningsvis, men Ivo Niskanen viste gammel storhet på sin andre etappe for Finland, og plutselig etter 12,6 kilometer hadde Finland spist opp ledelsen på 21,8 sekund.

Også Norges førstelag tok igjen Holund, til tross for at Didrik Tønseth brakk staven. Etter andre veksling var de to norske lagene på sjette og syvendeplass, fem sekunder bak Sverige i ledelsen.

– Jeg hadde ikke helt dagen

Men Simen Hegstad Krüger og Iver Tildheim Andersen hentet inn ledelsen på sin tredje etappe, og etter 20,1 kilometer var de to lagene i tet.

Spesielt Krüger ga ankermann Harald Østberg Amundsen et godt utgangspunkt på 4,3 sekunder ned til Finland. Men Richard Jouve og Pellegrino hentet inn ledelsen, som betydde en svært spennende ankeretappe.

– Jeg hadde ikke helt dagen i dag. Jeg prøvde å gi det et forsøk og holde på luken som Krüger ga meg, men jeg var rett og slett sluttkjørt i beina. Det har vært mange skirenn de siste ukene, og nå var jeg helt på det siste, sier Amundsen til NRK.

Med to kilometer igjen sto det mellom Sverige, Norge 1, Italia og Norge 2. I spurten var Pellegrino og Italia sterkest på hjemmebane.

– Norsk dominans denne sesongen, men fransk seier i Frankrike og italiensk i Italia, hva betyr det for sporten?, spør NRK søndagens vinner.

– Jeg tror det er viktig og bra at andre enn Norge vinner. Men det blir tøft å ta medaljer fra dem i Planica. Norge vet at ikke alt er perfekt, andre lag kan også kjempe om pallen og det er bra for alle, sier Pellegrino.