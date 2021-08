Det bekrefter spilleren selv til NRK:

– Jeg har vært ønsket her tidligere, og det gjorde meg trygg på at de virkelig vil ha meg, svarte han på spørsmål om hvorfor akkurat Bodø/Glimt ble hans neste stoppested.

– Jeg holdt på å signere her i 2017, så var det noen grunner til at jeg takket nei, men det å føle deg ønsket av en trener på et at de beste lagene i Norge gir meg en gnist i kroppen, sier spilleren som sier at han gleder seg til å ta oppgaven på strak arm.

Vil spille i Europa

Forrige uke ble det klart at 31-åringen og Damac FC ble enige om å terminere kontrakten, kun seks måneder etter overgangen i januar.

Pellegrino forklarer gledelig hvorfor:

– Én enkel grunn. Jeg fikk ny trener samme dagen som jeg kom ned, og vi har ikke hatt en eneste dialog siden han kom for seks måneder siden. Det var sånn halvveis opplegg der nede, så jeg følte at det var riktig å terminere.

Det ble to mål på tolv kamper i Saudi-Arabia siden januar. Før skåret han 25 mål for Kristiansund i 2020.

– Jeg vil prøve å vise meg fra en god side på et topplag og kjempe i toppen. Hadde vi klart å komme ut i Europa, så hadde det også vært et stort pluss.

Trener Kjetil Knutsen er svært fornøyd med sin nye signering:

– Det er helt fantastisk. Vi har fulgt ham over ganske lang tid. Han har vært god for mange motstandere vi har møtt. Han har skåret mål mot Bodø/Glimt før, så det blir artig at han nå skal levere for Bodø/Glimt, sier Knutsen til NRK.

Han legger til at han håper å ha med seg Pellegrino til oppgjøret mot Zalgiris på torsdag.

Pellegrino signerer under på en kontrakt som i utgangspunktet strekker seg ut inneværende sesong.

– Vanvittig avslutter på alle mulige måter

NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, er full av beundring for angrepsspilleren som nå skal spille for de gulkledde.

– Han hadde vanvittige tall i 2020 med 25 mål på 29 kamper, det er ganske sjelden kost i eliteserien. Da viste han seg som en vanvittig avslutter på alle mulige måter, med begge føtter, hodet og distanse, sier han.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er spent på hvilken Pellegrino vi får se om overgangen til Glimt går gjennom. Foto: n24593

Torp legger til at Pellegrino har mange strenger å spille på, og at en klubb som Glimt kan passe ham godt.

– Nå kommer han til et lag som skaper enda flere muligheter enn det KBK gjør, det bør passe han bra når han får disse mulighetene oftere.

Til Glimts egne nettsider er Pellegrino offensiv i uttalelsene:

– Jeg er en målskårer. En rask målskårer som liker å drible og ha målpoeng. Jeg forventer selv en del mål og noen gode assister.

Men med få kamper i beina de siste månedene er Torp spent på å se hvilken forfatning spilleren er i.

– Han har trent med Strømsgodset i en lengre periode, men har ikke kamptreningen man skulle ønske hvis man var i Bodø/Glimt, sier han.

– Ingen garanti for tillit

Torp forteller at Pellegrino vil møte en annen hverdag i Bodø/Glimt enn han hadde i Kristiansund.

– Han fikk en god posisjon i klubben og fikk tillit over tid. Det er det ikke noe garanti for at han får i Bodø/Glimt. Han får jo en litt annen konkurranse. Botheim gjør det bra og det er ikke selvsagt at Pellegrino skal inn der og ta plassen fra ham.

Erik Botheim er i dag midtspiss i Bodø/Glimt. Med ni mål så langt kan han bli vanskelig å danke ut av startoppstillingen. Foto: Berit Roald / NTB

– Samtidig kan han også spille kant og er på den måten fleksibel, legger han til.

Glimt ligger for øyeblikket på andreplass i Eliteserien, fem poeng bak Molde som har spilt en kamp mer enn nordlendingene.

Glimts første hjemmekamp i Eliteserien er mot Pellegrinos tidligere klubb, Kristiansund.

Hintet om overgangen

Kort tid etter at Avisa Nordland publiserte et bilde av Pellegrino på flyplassen, delte Bodø/Glimt en video på Twitter hvor de hintet ganske tydelig på at noe ligger i lufta.

I videoen trykker de en drakt med nummer 11 på, men uten at navnet på drakten er synlig.