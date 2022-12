Fotballegenden Edson Arantes do Nascimento, bedre kjent som Pelé, døde torsdag 29. desember, 82 år gammel. Nå hylles det brasilianske idolet over hele verden.

– Han er en av de aller, aller største, sier Egil «Drillo» Olsen til NRK.

«Før Pele var fotball bare en sport. Pele endret alt. Han gjorde fotball til kunst, ga en stemme til de fattige, til de svarte og viktigste av alt: Han ga synlighet til Brasil. Fotball og Brasil har fått en bedre status takket vær ekongen. Han er borte, men magien består», skriver Neymar Jr. på Instagram.

«Kongen av fotball har forlatt oss, men hans arv vil leve for alltid», skriver Kylian Mbappé på Instagram.

«En inspirasjon for så mange millioner, en referanse i går, i dag og for alltid.», uttaler Cristiano Ronaldo på Instagram.

HYLLES: Pelé introduserte verden for den brasilianske sambafotballen. Nå hylles han verden over. Foto: Jasper Juinen / AP

Hylles verden over

På sosiale medier koker det av kondolanser og hyllester av 82-åringen.

På Pelés egen Instagram-profil er det publisert et innlegg hvor det står:

«Inspirasjon og kjærlighet preget Kong Pelés liv, som fredfullt gikk bort i dag. I løpet av livet viste Edson verden frem hans genialitet i sporten, stoppet en krig, utførte sosiale arbeider over hele verden og spredte det han mest trodde var kuren for alle våre problemer: kjærlighet.»

Datteren Kely Nascimento skriver på sin Instagram: «Alt vi er er takket være deg».

Foto: Skjermdump Instagram / @iamkelynascimento

Verdens raskeste mann, Usain Bolt, beskriver Pelé som en «Sports legende».

«En legende, et ikon og en av de største i fotballen som vil li husket for alltid», skriver Liverpool på Twitter.

«Den mest guddommelige av fotballspillere og glade menn», skriver Gary Lineker på Twitter.

«Det største fotballikonet gjennom tidene», skriver Jan Aage Fjørtoft på Twitter.

– Det er forferdelig trist. Han er en av verdens største idrettsmenn gjennom tidende, ikke bare innenfor fotballen, sier tidligere fotballkommentator Arne Scheie til NTB.

Slik husker vi Pelé Du trenger javascript for å se video.

Drillos møte med Pelé

Den norske trenerlegenden Egil «Drillo» Olsen (80) fikk møte Pelé i 1958. Da var Sverige VM-arrangør, og Pelé skulle vinne sitt første av totalt tre VM-gull (1958, 1962, 1970).

Den da 17 år gamle brasilianeren møtte den da 16 år gamle Drillo i forbindelse med Brasils gruppespillkamp mot Sovjetunionen i Göteborg.

BEUNDRER: Drillo møtte den ett år eldre Pelé som 16-åring og har siden den gang beundret han som spiller. Foto: Marit Hommedal / NTB

Pelé, med nummer 10 på ryggen, kom skadet til mesterskapet. Dette var hans første kamp i mesterskapet.

Drillo husker det som kampen der Garrincha slo gjennom og ble verdenskjent.

– Så ble Pelé det, også. Etter det har jeg fulgt og sett Pelé i ... Hvor mange kamper vet jeg ikke, men jeg var naturligvis en stor beundrer av Pelé som spiller. Han hadde det aller meste. Både som tilrettelegger, kreativitet, målscorer. Han hadde finter som omtrent ingen hadde maken til. Nei, en av de aller største, sier Drillo.

– Øverst på lista

Østfoldingen beskriver brasilianeren som hyggelig og høflig. Og ganske riktig: Pelé fikk sitt definitive gjennombrudd i den neste kampen mot Frankrike i VM-semifinalen.

Da ble 17 år gammel Pelé tidenes yngste til å score hat trick i et VM. Noen dager senere ble han tidenes yngste til å score i en VM-finale. Sverige ble slått 5–2.

NRK-ekspert Åge Hareide mener verden ikke har sett maken.

– Jeg har Pelé øverst på lista. Fordi jeg er født da Pelé vokste opp. Han var bare 17 år da han spilte i Sverige i 1958, og jeg hadde det brasilianske laget på veggen. Jeg har fulgt han hele veien og så ble han verdensmester i 1970, og det VM-et husker jeg veldig godt. Det er en fantastisk spiller, sier Hareide.

ØVERST: NRKs ekspertkommentator Åge Hareide mener Pelé er tidenes beste fotballspiller. Foto: Luis Vieira / AP

Brasils landslagssjef Tite fortalte om sitt forhold til Pelé og deres første møte på en pressekonferanse under VM.

– Han er trolig den eneste personen jeg har møtt der jeg begynte å skjelve da vi håndhilste. Jeg snakker fra dypet av mitt hjerte når jeg sier at det var et veldig følelsesladd øyeblikk for meg å møte ham. Jeg startet å skjelve, svette i hendene og merket at pulsen raste av gårde. Dette er en vanskelig tid, sa en alvorstynget Tite og ønsket Pelé alt vel.