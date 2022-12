Pelé er død

Helsetilstanden til brasilianaren vart forverra dei siste dagane, og torsdag kveld offentleggjorde Pelés agent dødsfallet.

Pelé er ein av dei største – mange fotballhistorikarar vil seie den aller største – spelaren i fotballens historie. I 1999 valde både International Federation of Football History and Statistics og det franske bladet France Football Pelé som 1900-talets beste fotballspelar.

Video: Sjå Peles besøk på Norway Cup:

Pele besøker Norway Cup Du trenger javascript for å se video.

Og i 2000 vart han utropet til hundreårets fotballspelar av FIFA, ei utmerking han delte med Diego Maradona.

Pelé er også kjend for sitt arbeid for å betre dei sosiale tilhøva for dei fattige i Brasil.

Edison «Edson» Arantes do Nascimento vart fødd i Minas Gereis-provinsen i Brasil. Kvifor han fekk kallenamnet Pelé er det ingen som heilt sikkert veit, men han skal ha fått det tidleg i skuleåra.

Pelé med pokalen etter VM-finalen i 1970, der Brasil slo Italia 4–1 og Pelé vart verdsmeister for tredje gong Foto: Ap

Pioner med innandørsfotball

Faren var profesjonell fotballspelar i Fluminense, men Pelé vaks likevel opp i fattigdom i storbyen São Paulo. Utan råd til ein skikkeleg fotball, spela Pelé med ball av hardpakka avispapir, eller ei grapefrukt.

I dei tidlege tenåra spela han innandørsfotball – futebol de salao –, som var heller nytt på den tid. Laget hans vann første turneringa han spela.

– Der må du tenke og reagere raskare enn ute, fordi motspelarane er tettare på deg heile tida. Det lærte meg mykje, og det var gjennom dette eg fekk sjansen til å spele fotball saman med dei vaksne.

– I ei av turneringane fekk eg vite at eg som 14-åring var for ung til å vere med. Men eg masa meg til å spele, og vart toppscorar med 14 eller 15 mål. Det gav meg sjølvtillit, og eg lærte at eg aldri skulle vere redd for nokon lenger, fortalde Pelé ein gong.

Sagt om Pelé Ekspandér faktaboks Pelé er den største spelaren i historia. Han var den beste i 20 år. Alle andre – Diego Maradona, Johann Cruyff, Michel Platini – er rangert bak han. Det er ingen som kan samanliknast med Pelé. Franz Beckenbauer, kaptein på Vest-Tysklands gull-lag i 1974.

Pele var ein av dei få som motbeviste min teori om 15 minutt i rampelyset. Han kjem til å ha 15 hundreår. Andy Warhol, amerikansk kunstnar.

Mitt namn er Ronald Reagan, eg er president i USA. Men du treng ikkje presentere deg, alle veit kven Pelé er. Reagan (USAs president 1981-1989) møtte Pelé i Det kvite hus.

Den aller største fotballspelaren i historia var Alfredo di Stefano. Eg nektar å kalle Pelé ein spelar – han var meir enn det. Ferenc Puskas, legendarisk Real Madrid- og Ungarn-spelar.

Pele var den einaste spelaren som gjekk over grensene for logikk. Johann Cruyff, nederlandsk fotball-legende.

Korleis stavar du Pelé? Det er enkelt: G-U-D. Britisk fotballkommentator under VM i 1970.

Når eg såg Pelé spele, fekk eg lyst til å legge mine eigne fotballsko på hylla. Just Fontaine som scora rekordmange 13 mål for Frankrike i VM 1958.

Ofte føler eg at fotballspelet var oppfunne for denne magiske spelaren. Bobby Charlton, toppscorar på det engelske landslaget og VM-vinnar i 1966.

På 22 år med fotball gjorde Pelé meir for å fremje verdsfreden enn nokon annan ambassadør nokon stad nokonsine. J. B. Pinheiro, tidlegare brasiliansk FN-ambassadør.

Scora i debutlandskampen

Men han hadde arva sin fars talent og vel så det. Det oppdaga fotballstjerna Waldemar de Brito, som fekk han inn i klubben Santos. Der debuterte han på førstelaget allereie som 15-åring, i september 1956. Året etter var han toppscorar i ligaen.

Då kom han også med på landslaget som skulle bygge seg opp til VM i Sverige i 1958. Han debuterte mot Brasils erkerival Argentina 7. juli 1957. Han scora i debutkampen på Maracaná, Brasil vann 2-1, og Pelé var med sine 16 år og 9 månader den yngsta som har scora for Brasil.

Saman med Garrincha (død 1983) skulle han utgjere eit spisspar fotballhistoria kanskje aldri har sett maken til.

Gjennombrot i Sverige

17 år gamle Pele gret på skuldra til Gylmar etter 5–2 over Sverige i VM-finalen på Råsunda i 1958 Foto: AP

17-åringen var sensasjonen på Brasils suverene VM-vinnarlag i Sverige. Han scora sitt første VM-mål mot Wales i kvartfinalen, følgde opp med tre mot Frankrike i semifinalen og to mot Sverige i finalen.

Det var i VM 1958 han for første gong fekk trøye nummer 10, den som skulle vere med på å gjere Pelé legendarisk.

Video: Sjå samandrag frå VM-finalen Brasil – Sverige i 1958:

VM-finalen 1958 Du trenger javascript for å se video. VM-finalen 1958

Han fekk også VM-gull i Chile i 1962, trass i at han blei skadd tidleg i turneringa og ikkje spela dei siste kampane. Etter dåtidas reglar var han rett nok ikkje rekna som verdsmeister, men i 2007 fekk han likevel medaljen tildelt.

I 1966 var han rekna som den beste spelaren i verda, og vart påpassa deretter i VM i England. Han vart sparka ned og skadd både mot Bulgaria og Portugal, og Brasil vart tidleg slått ut.

Derfor erklærte han at han aldri meir ville spele i VM. Men han ombestemte seg i 1969, og var med igjen til VM i Mexico i 1970.

Tredje VM-gull på 12 år

Her jublar Pele etter 1-0-målet mot Italia i VM-finalen i 1970 Foto: NTB scanpix

Der glitra han endå meir enn han gjorde i glansdagane i 1958 og var megastjerna då han og Brasil tok sitt tredje VM-gull på 12 år.

Han scora berre fire mål, men var motoren i laget som kanskje er det beste nokosinne for si tid. I finalen slo Brasil Italia 4-1, Pelé scora eitt og assisterte to andre.

– Eg sa til meg sjølv før kampen at han er laga av kjøt og blod som alle andre – men eg tok feil, sa den italienske forsvarskjempa Tarcisio Burgnich til TV-kanalen ESPN mange år etterpå. Det var hans oppgåve å passe på Pelé i finalen.

Totalt scora Pelé 12 mål i løpet av fire VM.

Men det søramerikanske meisterskapet Copa America klarte han aldri å vinne. Berre ein gong fekk han vere med – i 1959. Då tok Brasil sølv. Men Pelé scora åtte mål, det er framleis rekord for turneringa.

Han spela sin 92. og siste landskamp mot Jugoslavia 18. juli 1971. Brasil vann 67 av dei 92 kampane, spela 14 uavgjort og tapte berre 11.

Video: Mimrekamp mellom Brasils og Sveriges VM-stjerner frå 1958 på Råsunda i 1976:

Mimrekamp på Råsunda midt på 70-talet Du trenger javascript for å se video. Mimrekamp på Råsunda midt på 70-talet

– Mitt vakraste mål

Med Pelé på laget tok også Santos steget heilt til topps også i klubbfotballen. Frå 1957 til 1965 var han toppscorar kvart år i São Paulo-ligaen, Campeonato Paulista. I 1958 scora han 58 mål, ein rekord som står enno.

– Men målet eg scora i ein Campeonata Paulista-kamp mot São Paulo-laget Juventus i august 1959 er mitt aller vakraste, sa Pelé etter karriereslutt.

Santos vann også Copa Libertadores i 1962 og 1963. I 1962 slo dei Benfica 5–2 i Intercontinentalcupen, den årlege kampen mellom vinnarane av europacupen og Copa Libertadores. Pelé scora tre mål i kampen mange reknar som hans aller beste.

Fekk ikkje reise til Europa

Storklubbar som Real Madrid og Juventus prøvde å hente Pelé til Europa tidleg på 60-talet. Men Brasil rekna han som ein «nasjonalskatt» og nekta han å reise utanlands. Slik var reglane på den tid, derfor blei han i Santos i nesten heile karrieren.

Pelé gav seg som fotballspelar i 1977, etter to år for New York Cosmos i den nystarta nordamerikanske ligaen.

Han avslutta karrieren med ein vennskapskamp mellom Cosmos og Santos 1. oktober 1977, der han spela ein omgang for kvart av laga.

Etter karrieren heldt Pelé fram innan fotballen, mest som global ambassadør. I 1992 vart han FNs ambassadør for økologi og miljø, og i 1995 vart han utnemnd til ekstraordinær ambassadør for sport av Brasils president.

25 fakta om Pelé Ekspandér faktaboks 1. Pelé scoret 1284 mål, inkludert 77 for Brasil og 1024 for klubben Santos.

2. Han vant tre VM, to VM for klubblag og tre delstatsmesterskap i Sao Paulo.

3. Pelé er oppkalt etter den amerikanske oppfinneren Thomas Edison: Hans fulle navn er Edson Arantes do Nascimiento.

4. Han begynte i den lille klubben Bauru, der han spilte fra 1952 til 1956. Klubben la ned driften noen få år etter at Pelé gikk til Santos.

5. Pelé undertegnet for Santos da han var 15. Han scoret fire mål i debutkampen (privatkamp) mot Corinthians 7. september 1956.

6. Waldemar de Brito, en annen kjent brasiliansk spiss, får æren for å ha oppdaget Pelé. Brito tok ham med til Santos og fortalte at «han kommer til å bli verden beste fotballspiller».

7. Som 17-åring ble Pelé tidenes yngste VM-vinner. Han scoret to mål i VM-finalen mot Sverige i 1958.

8. Pelé ble utnevnt til sportsminister i Brasil i 1995 og satt i embetet til 1998.

9. Han ble valgt til Århundrets utøver av Den Internasjonale Olympiske Komite (IOC) i 1999.

10. I 1997 ble Pelé adlet i Storbritannia.

11. 19. november 1969 scoret Pelé sitt mål nummer 1000. Hundrevis stormet banen for å hylle ham og det tok over en halv time før kampen kunne starte igjen.

12. I Santos er 19. november kjent som Pelé-dagen, for å feire hans mål nummer 1000.

13. Pelé er nummer fem på listen over alle tiders VM-toppscorere med 12 mål.

14. I tillegg har han 10 målgivende i VM-kamper. 7 av dem kom i VM i 1970.

15. Da Pelé besøkte Nigeria i 1967, ble det erklært en 48 timers våpenhvile i borgerkrigen slik at alle kunne se ham spille.

16. I 2006 sa Pelé: «I 20 år har de spurt om hvem som er størst, Pelé, eller Maradona? Jeg svarer at alt du trenger å gjøre er å se på fakta, hvor mange mål scoret han med høyrefoten eller med hodet?»

17. Da Pelé spilte for New York Cosmos ville så mange av motstanderne bytte trøye med ham etter kampen at klubben måtte gi hver motspiller en trøye hver.

18. Han har fortsatt rekorden for flest mål for det brasilianske landslaget.

19. Pelés far scoret en gang fem mål med headinger i én kamp, noe Pelé selv aldri klarte. Det meste Pelé fikk til var fire mål på hodet i én kamp.

20. Brasils regjering erklærte i 1961 Pelé som en «nasjonal skatt» for å unngå at han ble solgt til utlandet.

21. 21. november 1964 scoret Pelé åtte mål da Santos vant 11-0 over Botafogo.

22. Pelé scoret 92 hattrick i løpet av karrieren. 31 ganger scoret han fire mål i en kamp, og seks ganger scoret han fem mål i løpet av samme kamp.

23. Pelés mål nummer 1000 var på straffespark. Da Romario i 2007 scoret sitt mål nummer 1000, var også det på straffespark.

24. Pelé spilte i filmen Escape to Victory, om krigsfanger som spiller en fotballkamp mot deres tyske fangevoktere. Også norske Hallvar Thoresen var med i filmen.

25. Pelés siste kamp var 1. oktober 1977 i en kamp mellom New York Cosmos og Santos. Pelé spilte for det amerikanske laget i 1. omgang og det brasilianske i 2. omgang.

Film-karriere

Han var også sentral i VM i sommar, det første fotball-VM i Brasil sidan 1950.

Pelé har vore medverkande i fleire filmar, mellom anna krigsfilmen «Escape to Victory» i 1981 saman med stjerner som Michael Caine og Sylvester Stallone.

I alt medverka Pelé i 13 filmar, deriblant ein dokumentar frå 2004 om si eiga karriere.

Pelé var gift to gonger, i 1966 og 1994, og har til saman fem barn – tre frå første ekteskap og eit tvillingpar frå det andre.