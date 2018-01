Denis Juskov har vunne alle 1500-meterane han har stilt opp på i verdscupen denne sesongen, og i Salt Lake City før jul sette han ny verdsrekord på distansa. Tysdag kom nyheita om at han, blant fleire russarar, truleg ikkje får gå i OL.

Det tykkjer Sverre Lunde Pedersen er greitt.

– Eg forventa at mange ikkje fekk gå, men det var jo litt tvil kring Juskov. Men eg tykkjer at det er bra at russarane blir straffa hardt, seier Pedersen til NRK.

Juskov har ein tidlegare dopingdom for bruk av marihuana frå 2008 på rullebladet, men elles ingenting.

– Det er ikkje min feil. Eg har alltid vore ærleg. Eg har vorte testa hundrevis av gonger og det er noko eg støttar. Eg er derfor enormt skuffa over denne avgjerda, seier Juskov til den nederlandske tv-kanalen NOS.

VUNNE ALT: Denne sesongen har Denis Juskov vunne alle 1500-meterløp i verdscupen han har stilt opp i. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Juskov er ein parentes

NRKs skøyteekspert Even Wetten er einig med Pedersen i at utestenging av russarane er rett.

– Når ein har sagt at føresetnaden for å stille i OL er at ein skal ha heilt plettfritt rulleblad, så er jo ikkje det noko ein kan fråvike, seier Wetten.

Han fortset:

– Denne saka er større ein berre Denis Juskov. Han blir ein parentes i denne samanhengen. Viss ein ikkje får bukt med dette så kan ein berre legge ned heile idretten.

Sindre Henriksen skal au til OL. Han tykkjer også det er bra at så mange russarar ikkje får reise til Pyeonchang.

– Eg tenkjer det er bra at dei tek dei som har vore inne i det systematiske programmet og har brukt prestasjonsframande middel. Eg meiner at når ein har trent opp ein kapasitet, så kan ein vedlikehalde den over tid, seier Henriksen.

EVEN WETTEN: – Viss ein ikkje får bukt med dette så kan ein berre legge ned heile idretten. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Auka medaljesjansar

Ifølge den nederlandske skøytenettsida schaatsen.nl er det berre fire russiske skøyteløparar som får reise til OL. Desse er: Sergej Trofimov, Natalja Voronina, Olga Graf og Angelina Golikova.

Det betyr at verdsrekordhaldar på 500-meter Pavel Kulizjnikov, som har to tidlegare dopingdommar på rullebladet, ikkje får delta i vinterleikane.

Det fører til auka medaljesjansar for Noreg.

– Medaljesjansane aukar betrakteleg no. På 500-, 1000- og 1500-meter så ryk alle favorittane, og da aukar sjølvsagt Noregs medaljesjansar. Dette endrar jo eigentleg spelet heilt. Håvard Lorentzen er ein av favorittane på både 500- og 1000-meter. Pedersen på 1500 og 5000-meter, seier Even Wetten.

Sverre Lunde Pedersen er einig.

– Juskov har jo vunne klart på alle løp han har stilt opp på, så no blir det veldig ope, seier Pedersen som seinast under verdscupen i Erfurt siste helg tok 2.-plassen på 1500-meter bak Juskov.