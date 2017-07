Det norske håpet på 100 meter hekk i høstens VM i London, Isabelle Pedersen, trener for harde livet for å komme i toppform til mesterskapet.

Til nå har det resultert i personlig rekord på distansen, da hun kom i mål på 12,75 under Bislett Games i juni.

For å finpusse formen kan man ikke bare trene, man må også delta i konkurranser. Og på to dager har Pedersen deltatt i to konkurranser: Først Diamond League i London på søndag, før hun reiste til Göteborg og Grand Prix på Slottskogsvallen i går.

Der endte det med en andreplass på 100 meter hekk, men det er ikke resultatet hennes som får oppmerksomhet i Sverige i dag:

Pedersen mente at startskuddet drøyde altfor lenge, og at dette er et generelt problem i Sverige.

PÅ PALLEN: Isabelle Pedersen ble nummer to Grand Prix på Slottskogsvallen i går. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er noe helt eget i Sverige, alle sier det – Sverige er et helvete om du ikke er forberedt på dette, sier Pedersen til svenske SportExpressen.

– Holdt på å dø i startblokken

Da Pedersen kom i mål satt hun på huk lenge, og ifølge den svenske avisa så hun helt tom ut der hun satt.

Til SportExpressen forklarer VM-håpet at hun følte hun ikke hadde stått så lenge i startblokka i 2017, og vurderte å gå og spørre om de kunne få gjøre det én gang til.

– Jeg begynte jo å kjenne at det var vanskelig å bli sittende i startposisjonen. Det ødela starten fram til første hekken, og jeg kunne ikke begynne å bygge opp et raskt løp. Så traff jeg to hekker, og det ble ikke helt rytmisk.

Ifølge Pedersen er startene i internasjonale konkurranser ferdige på 2,5 – 4 sekunder. I Sverige mener hun det er oppe i fem-seks sekunder.

25-åringen mener det var et stort problem i innendørs-EM i Göteborg i 2013, og at det skal ha vært mange som klaget allerede da, fordi utøverne «holdt på å dø i startblokken».

– Tar sjanser

Lars Gustafsson (70) er mannen som styrer arbeidet rundt startene i svenske friidrettskonkurranser. Han mener Pedersen er på bærtur.

– Først og fremst, hva står det i regelboken? Du skal skyte når alle ligger stille. Og det kan ta sin tid. Den som skyter raskere enn ett og et halvt sekund vil jeg si tar en sjanse. Det er umulig. Det er sjeldent en svensk start går på under to sekunder, sier Gustafsson til avisa.

Han retter isteden kritikken mot Norge.

– Nordmennene, de skyter før de har snakket ferdig. Forstår du meg? De tar sjanser, sier Gustafsson, og råder Pedersen til å lese regelboken, der det står at utøverne skal ligge helt stille.