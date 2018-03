26-åringen var strålende fornøyd med å ha tatt seg til finalen etter å ha smadret sin egen personlige rekord i semien, men jakten på medaljer ble for tung.

I VERDENSTOPPEN: Isabelle Pedersen viste at hun hører hjemme i det gode selskap. Foto: Alastair Grant / AP

– Det var ikke dette jeg hadde håpet på. Det var det ikke, sier hun til NRK rett etter finalen.

– Hvilket mål hadde du satt deg?

– Det er vel åpenlyst at jeg er et menneske som satser på å gjøre det aller beste. Jeg føler at den treningen jeg har gjort og det jeg har klart å gjøre, det ville ha vært raskere enn det som var både tredje- og andreplass i dag, svarer Pedersen.

– Hun som sprang ved siden av meg tok bronsen, og det var noe sånt jeg hadde lyst på. Det er tøft. Men det er idrett. Det er brutalt og vakkert i ett og samme øyeblikk, fortsetter hun.

Ny personlig rekord

Pedersen forbedret sin personlige rekord med hele sju hundredeler da hun tok seg videre til VM-finalen med tiden 7.86.

– Jeg er dødsfornøyd med semifinalen. Jeg klarte å nå et mål som ingen andre norske sprintkvinner har klart før. Jeg er kjempeglad for det, oppsummerer bergenseren.

– Vi klarte det!, utbrøt en euforisk Pedersen NRK rett etter løpet.

– Jeg er veldig, veldig fornøyd. Folkens, jeg er første norske kvinne i en VM- eller OL-finale som sprinter noensinne. Det er sykt i seg selv, fortsatte hun, og veivet hendene i været.

REKORD-LØP: Her sikrer Pedersen finalebilletten. Du trenger javascript for å se video. REKORD-LØP: Her sikrer Pedersen finalebilletten.

– Solid forbedring

NRK-ekspert Vebjørn Rodal lot seg imponere over Pedersens semifinaleprestasjon:

– Ganske solid forbedring på det nivået her. Sju hundredeler, og enda nærmere den norske rekorden som er på 7.83, sa han etter semifinalen.

Kendra Harrison, Christina Manning, Nadine Visser, Sharika Nelvis, Cindy Roleder, Devynne Charlton og Tobi Amusan var den norske jentas finalemotstandere, og de tre førstenevnte tok henholdsvis gull, sølv og bronse.

Vukicevic slått ut

Vladimir Vukicevic maktet ikke å ta seg videre fra sitt forsøksheat på den samme distansen. Tiden 7.81, var rett og slett ikke bra nok.

– Det var ikke noen «høydare». Jeg gjør en ganske stor feil mellom første og andre hekk. Da blir det litt bakpå hele veien, forklarer hekkeløperen.

– Det var litt stang ut. Jeg ville jo gå videre, så jeg er jo skuffet med 7.81, legger han til.