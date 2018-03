Pedersen mot VM-triumf: – Vi kunne ikke drømt om det

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Ledelsen ble større enn jeg hadde trodd. Det blir en knallhard 10 000-meter, men isen er bra, sier Lunde Pedersen kort etter løpet sitt.

Også i dag gikk Sverre Lunde Pedersen i aller siste par, denne gang mot Patrick Roest fra Nederland, som ledet i sammendraget i Allround-VM på skøyter i Amsterdam.

Lunde Pedersen klokker inn på tiden 1.48.34 og vant nok en gang under VM i Amsterdam. I går slo han Sven Kramer på 5000-meter.

Det betyr at han har 16,14 sekunder på Kramer i sammendraget før 10 000-meteren.

Og i siste par møter han nettopp Kramer.

Ned til Patrick Roest, som ligger på andreplass i sammendraget er det 7,78 sekunder, så det er fortsatt åpent om hvem som tar gullet til slutt.

– Nå må det noe helt spesielt til for Kramer. Jeg håper han strammer skøytene. Vi kunne ikke drømt om et større forsprang, ropte Carl Andreas Wold, NRKs kommentator.

Lunde Pedersen satt også verdensrekord på lavlandsbane utendørs, med over ett sekund.

– Et av de beste skøyteløpene jeg har sett i hele mitt liv. Formen hans er helt rå, sier landslagstrener Sondre Skarli, som hoppet og skrek på indre bane.

– Det har ikke vært så spennende siden Håvard Bøkko kjempet med Kramer i VM for noen år siden, sa skøytelegenden Johann Olav Koss til NRK under 1500-meteren.

Ca klokken 1615 går Lunde Pedersen 10 000-meterfinalen.

NOK EN SEIER: Sverre Lunde Pedersen tok seieren på 1500- meteren. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Drømte om 10 sekunder

NRKs kommentator Even Wetten sa under løpet at Lunde Pedersen kanskje trengte 10 sekunders ledelse før 10 000 meteren.

– Sverre bør ha en del sekunder på Sven Kramer før 10 000-meteren, men han bør også ha avstand ned til Patrick Roest. Jeg drømmer om 10 sekunder til Kramer, sa Wetten.

– Jeg regner med at det blir Sverre mot Kramer i siste par på 10 000-meteren, og får Sverre et par sekunder, håper jeg han kan bite seg fast. Vi skal huske på at Kramer ikke gjorde noen spesielt god 10 000-meter i OL, påpeker forbundstrener i Norges Skøyteforbund Edel Therese Høiseth.