Pedersen klarte ikke revansjere fjorårsblemmen – tok VM-sølv

– Jeg vet ikke om jeg kan tilgi meg selv for dette, sa Sverre Lunde Pedersen etter å ha hektet og falt fra gullet i allround-VM i fjor.

Søndag kveld, ett år etter fiaskoen, hadde han muligheten til å vise hva som faktisk bodde i ham. Etter de tre første distansene lå 26-åringen på sølvplass, bak rivalen som snøt han for gullet i fjor; Patrick Roest.

4,5 sekunder måtte hentes inn over 10.000 meter for at det skulle bli gull.

– Det var en tøff oppgave. Man må bare være forberedt på å gi alt. Det er en skummel følelse, sier Sverre Lunde Pedersen.

GA ALT: Sverre Lunde Pedersen gikk helt i kjelleren på 10.000 meter. Foto: Sergei Belski / Reuters

– For mye respekt

Men selv om Pedersen gikk inn til ny personlig rekord, så var tiden på 12:56.91 litt for beskjeden til å legge et skikkelig press på Roest.

– Jeg gjorde det jeg kunne. Det var ikke noe mer å hente, sier nordmannen etter løpet.

– Han har nok litt for mye respekt for distansen, kontret trener Edel Therese Høiseth.

Det betydde at Roest bare måtte gå under 13:01,43 for å ta gullet.

SØLVGLISET: Sverre Lunde Pedersen var fornøyd med 2.-plassen. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

– Det er ikke noe løp Roest går i blinde, men han har gått langt bedre før, sa NRKs kommentator Carl Andreas Wold.

Men Patrick Roest kunne nesten gått løpet i blinde. Nederlenderen hadde full kontroll på tiden til Pedersen, og visste nøyaktig hvor mye krefter han måtte bruke for å ta sitt andre gull på rad. Han vant også distansen med 12:51.17.

– Jeg er fornøyd. Målet var jo å vinne, men Roest var litt for sterk. I fjor var det litt spesielt, men det var en fullt fortjent vinner i år, sier Sverre Lunde Pedersen.

Slik så det ut da Pedersen falt fra VM-gullet i fjor:

Pedersen faller Du trenger javascript for å se video.

Ikke tatt gull på 25 år

Norge har ikke tatt gull i allround-VM siden Johann Olav Koss gjorde det i Göteborg i 1994. Tidligere i år ble Pedersen historisk som første 5000-metervinner i et enkeltdistanse-VM, men han klarte altså ikke bryte allround-barrieren.

Os-karen kom på pallen i samtlige distanser: 3. plass på 500, 5000 og 10.000 meter, og seier på 1500 meter. Det holdt til sølv.

– Drømmen om allround-gull lever fortsatt. Jeg er veldig nære, og jeg har vært stabilt veldig bra denne sesongen. Jeg skal jobbe for å en dag stå på toppen, sier sølvvinneren.

Neste år skal både allround- og sprint-VM arrangeres samtidig i Vikingskipet på Hamar.

FOR STERK: Patrick Roest ble for sterk for både landsmann Sven Kramer og Sverre Lunde Pedersen. Foto: Sergei Belski / Reuters

Sindre Henriksen hevdet seg også såpass i årets allround-VM at han fikk gå den avsluttende 10.000-meteren. Han smadret latviske Haralds Silovs i sitt par, men tiden 13:30.71 holdt ikke til noen topplassering. Han tok 6.-plassen sammenlagt.

