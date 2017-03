Pedersen gikk tydelig skuffet av banen i fredagens finale etter at signalet om tjuvstarten hadde gått, men like etter løp hun i full hast bort til startposisjonen igjen.

Avgjørelsen hadde da blitt omgjort og hun fikk likevel delta.

– Selv om jeg ikke er helt fornøyd, er det greit med tanke på hvor mye trøbbel det var, sier Pedersen, som etter mye frem og tilbake tok femteplassen i finalen fredag.

Store problemer

Pedersen er likevel lettere oppgitt.

For arrangøren hadde store problemer med å avvikle finalen i Beograd. De tekniske utfordringene fortsatte nemlig også etter den feilaktige disken av Pedersen.

Heller ikke på andre forsøk ble starten i finalen godkjent, og tydelig frustrerte deltagere måtte avbryte halvveis i løpet.

Heller ikke denne gangen ble noen av finalistene diskvalifisert. Hele tre forsøk måtte til før finalen ble gjennomført.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal det ha vært problemer med at startsystemet var for følsomt, for ingen utøvere ble diskvalifisert som følge de varslede tjuvstartene.

– Ikke mye energi igjen

Det bekrefter Pedersen i et videointervju med NFIF.

– Det ble litt "krongling" med veldige sensitive blokker. Det ble blåst klart før blokkene var klare. TIl slutt kom vi oss av gårde etter tre forsøk. Det var dessverre ikke mye energi igjen. Jeg gjorde mitt beste, sier hun.

Pedersen vant tidligere fredag sitt forsøksheat med tiden 8,00. I semifinalen hadde hun sjuende beste tid med 8,02. Pedersen var fjerde raskest i sitt heat.

Cindy Roleder fra Tyskland vant løpet med tiden 7,88 og ble europamester. Alina Talay fra Hviterussland tok sølvet foran tyske Pamela Dutkiewicz.

Kvinner, 60 m hekk:

1) Cindy Roleder, Tyskland 7,88

2) Alina Talaj, Hviterussland 7,92

3) Pamela Dutkiewicz, Tyskland 7,95

4) Hanna Platitsyna, Ukraina 7,96

5) Isabelle Pedersen 8,01

6) Ricarda Lobe, Tyskland 8,03

7) Nadine Visser, Nederland 8,04

8) Susanna Kallur, Sverige 8,14