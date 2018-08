– Som utøvere har vi ansvar for våre egne handlinger og det som skjer, og det at man er et offentlig menneske, sa Isabelle Pedersen da hun møtte pressen i Berlin fredag.

Torsdag mislyktes hun i semifinalen på 100 meter hekk. Etterpå ville hun ikke snakke med pressen. Hun forteller at hun nærmest var i en slags sjokktilstand etter løpet.

– Det var vanskelig, og det var rart. Jeg hadde ikke så mange ord å si lengre, sier Pedersen, som derfor mener at det ikke var vits i å gå og møte pressen etter løpet.

– Det var ikke så veldig mange som var så glad for at jeg passerte alle, men det var ikke så fryktelig mange ord. Det var ikke så fryktelig mange ord til noen, sier bergensjenta, som forklarer at det tok en stund før hun kunne uttrykke seg om løpet.

Toppidrettssjefen: – Kanskje like greit

Torsdag kveld sa Håvard Tjørhom, toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, at det kanskje var like greit at Pedersen unngikk media når løpet gikk som det gikk. Fredag sier Tjørhom at hekkeløperens pressenekt kan få konsekvenser.

– Det kan være Isabell får noe. Det er klart hun var veldig skuffet, men man skal likevel følge reglene, sier toppidrettssjefen til NRK.

Håvard Tjørhom, toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, beklager Pedersens oppførsel overfor arrangøren. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Reglene fra arrangørene sier at alle utøverne må gå gjennom mixed zone etter å ha konkurrert, uten at de er forpliktet til å snakke. Pedersen gikk ikke gjennom mixed zone torsdag, men tok en snarvei utenom.

– Vi ønsker at våre utøvere skal snakke med pressen uansett om det går bra eller dårlig. Dette er ikke noe Isabell vanligvis gjør. Så vidt jeg vet har ikke dette skjedd før. Isabell er ikke vanskelig å få i snakk, og det var en litt spesiell dag for henne, sier Tjørhom.

Ville gjemme seg

Pedersen ville aller helst bare være for seg selv etter EM-exiten.

– Jeg tror en av de første tingene jeg sa var «kan jeg bare få lov til å gjemme meg under en stein i Lofoten?», forteller Pedersen.

SKUFFET: Isabelle Pedersen var tydelig skuffet etter målgang i sitt semifinaleheat på 100 meter hekk. Tiden på 13.04 var langt bak hennes personlige rekord på 12.72. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg har ikke lyst til å bli definert av en situasjon som dette, som er én gang versus en sesong som har vært så fantastisk god. Det er vel det eneste jeg kan ta ut av det, oppsummerer hekkeløperen.

Finaledrømmen brast

EM i Berlin var mesterskapet hvor Pedersen skulle nå sin første finale på seniornivå. I stedet løp hun inn til en fjerdeplass i sitt semifinaleheat.

Tiden 13.04 var langt svakere enn hennes personlige rekord på 12.72, og da de tre semifinaleheatene var over, måtte Pedersen konkludere med at finaledrømmen brast.

Hekkeløperen fra Bergen har aldri fått det til å stemme helt i en mesterskapssemifinale. Det sa stopp i semifinalen under VM i London i 2017, under sommer-OL i Rio de Janeiro for to år siden, og under EM i Amsterdam samme år.