Ole Gunnar Solskjær og hans menn hadde mye å spille for da de møtte Fulham borte i den 19. serierunden i Premier League.

Både Manchester City og Leicester hadde tatt over tabelltopp i forkant av denne kampen, og etter uavgjort mot Liverpool i forrige runde, var det et sultent lag som sto klar til dyst.

Og seieren ble med hjem - etter at matchvinner Paul Pogba tryllet frem kunst med sin venstrefot.

– Jeg traff godt. Jeg trodde ikke at venstrefoten var så bra, men det ble en vakker scoring. Det var en viktig seier for oss, sier Pogba til BT Sport og fortsetter:

– Jeg elsker å vinne. Alt handler om å vinne.

Ole Gunnar Solskjær er naturligvis strålende fornøyd etter seieren, og sendte superlativer i retning midtbanespilleren som endelig er i form igjen etter å ha vært smittet av korona.

– Han er i god fysisk form for tida. Han spilte utrolig bra. Hele laget er blitt bedre. Vi fortjente å vinne, sier Solskjær.

STORT SMIL: Ole Gunnar Solskjær har nok en gang ledet Manchester United tilbake på tabelltopp denne sesongen. Foto: CLIVE ROSE / AFP

Rystet fra start

Solskjær og co. fikk en skikkelig kalddusj etter fem minutter. André-Frank Anguissa sendte ett perfekt timet løp fra Ademola Lookman bak et høyt United-forsvar, og satte den iskaldt i lengste hjørne.

Og nettopp scoringen satte fyr på bålet for hjemmelaget. Høyt press og aggressiv spillestil gjorde det vanskelig for United som hadde store ønsker om en ny seier.

Det tok tid før de røde djevlene ble vekket igjen, men etter 21 minutter takket Cavani for tilliten fra start og satte inn utlikningen etter et angrep signert Luke Shaw og Fred.

Det er hans fjerde scoring denne sesongen. Alle er satt på bortebane.

Praktscoring av Pogba

Heller var det aldri noen tvil om at Manchester United skulle snu denne kampen. Tabelltopp-United mot bunnlag-Fulham, og med statistikk i favør Solskjær og co. måtte de tre poengene bli med tilbake til Old Trafford.

– Det er divisjonsforskjell på det disse lagene holder på med, kommenterer Petter Myhre i TV 2s sending.

Likevel tok det tid for ledelsen kom.

Etter 65. minutter satt det endelig, og det var et verdensklasse-mål signert Paul Pogba som sikret det. Fulham-spillerne sto og så på det harde skuddet som suste i mål, og han fikk stående applaus fra Marcus Rashford og Alex Telles fra benken.

– Et prosjektil, altså, sier Wikestad.

Tre minutter på overtid fikk Fulham sin første corner for dagen, og det gjorde sluttminuttene ekstra dramatiske.

Mitrovic steg til værs og headet via Bailly. Det var bare centimeter før den satt i mål, men heldigvis for Solskjær og co. klarte de å holde unna.

STOR KLASSE: Paul Pogba sikret tre poeng med sin superscoring. Foto: CLIVE ROSE / AFP

Tangerte klubbrekorden

Dermed har Ole Gunnar Solskjær tangert klubbrekorden med 17 ligakamper på bortebane uten tap.

Det gjorde han selv som spiller under Sir Alex Ferguson, og nå har han gjort det igjen – som trener.

PS: Dette er også den sjuende gangen United havner under på bortebane denne sesongen. De har vunnet de seks foregående kampene, og vant altså nå igjen.

– Det er ganske spesielt, sier TV 2s kommentator, Kasper Wikestad.

– Det er enorme tall. Det viser en mental styrke å klare å komme tilbake så ofte. Det er ikke en tilfeldighet, sier Petter Myhre.