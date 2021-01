Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Den 19 år gamle junioren var i praktslag etter å ha blitt nummer to på 15 kilometer med skibytte i Lahti tirsdag. Det var kun 28,1 sekunder opp til vinner Therese Johaug.

– Jeg har ikke skjønt hva som har skjedd selv, sier Fossesholm, i det som ble hennes andre pallplassering i verdenscupen gjennom karrieren. Den første kom i Ruka i november, da fikk hun andre beste tid på den avsluttende jaktstarten.

– Å komme som nummer to over målstreken i dag var egentlig litt uvirkelig.

IMPONERTE: Med et rykk på sisterunden gikk Helene Marie Fossesholm inn til karrierens andre pallplassering i verdenscupen. Foto: Geir Olsen / NTB

Hun forteller at folk bare skulle visst hvor mye jobb som ligger bak. Hun bruker stort sett tiden sin på å restituere mellom treningene og gjør svært lite ellers.

– Folk kaller det et offer, men det føler ikke jeg. Jeg føler meg privilegert som får drive med dette, det er helt ubeskrivelig.

– Hvordan var det å være på pallen?

– Det var ikke en pall i Ruka og jeg ser ikke på Ruka som en ordentlig pallplass, dette var den ordentlig første. Det har ikke helt gått opp for meg, det er vanskelig å beskrive. Jeg får prøve å komme meg på hotellrommet for å spise litt, tror det går litt opp for meg da.

«Nå guffer jeg på, nå kjører jeg på»

Men Fossesholm måtte grave dypt for pallplassen. I en gruppe med Heidi Weng, Ebba Andersson og Tour de Ski-vinner Jessica Diggins, rykket Fossesholm på den siste runden. Hun holdt farten lenge. Men det var såvidt det rakk.

– Det ble veldig spontant. Jeg ville prøve på den siste runden. Jeg ville ikke gjøre det for tidlig, heller. Men jeg tenket «nå guffer jeg på, nå kjører jeg på». Jeg gikk «all in», den som intet våger, intet vinner, sier en engasjert Fossesholm.

Weng var imidlertid nære. Spesielt i den siste utforkjøringen inn på stadion øynet hun muligheten. Men hun klarte ikke å nå igjen romkameraten og lagvenninnen.

– Jeg vurderte å følge rykket, ja, men det var for sent. ja, men det var for sent. Jeg hadde mer enn nok med å henge på, sier Weng.

I NRKs vinterstudio var Thomas Alsgaard imponert over hva Norges yngste løper gjør, og satte litt press på henne før VM på 15-kilometeren med skibytte.

– Hun er rett og slett rå. Hun er kanskje min største favoritt til sølvet der, sier den mangedoble olympiske mesteren i NRKs studio.

– Det var et greit comeback det der

Til slutt berget 29-åringen tredjeplassen med en skotupp foran Andersson og Diggins. Dermed var pallen farget rød, hvit og blå i Lahti.

– Jeg tror de tenker at «filler'n, nå er de norske tilbake», sier Weng om den totale norske dominansen øverst på resultatlistene.

– Det var et greit comeback, det der. Det er ikke noe utsette på det, sier Fossesholm glisende.

– Det er tre norske på pallen, det viser hvilket nivå de holder. Men samtidig er jeg og Jessica med å slåss om de pallplassene. I dag gikk det til deres fordel. Og forhåpentligvis til vår neste gang, sier Ebba Andersson.

Vil ikke røpe ankeretappen

Fossesholm har tidligere ytret et ønske om å gå sisteetappen under VM, og søndag er det stafett på programmet. Der er det ennå ikke offentliggjort hvem som går sisteetappen.

– Jeg og Heidi vil gå det som er best for laget generelt. Det er ingen av oss som kommer til å krangle om sisteetappen. Det er mange gode som kjemper om de fire plassene.

Ifølge Weng er det klart hvem som skal gå sisteetappen i morgen, men hun vil ikke si hvem det blir.

– Nei, det kan jeg ikke si for å bevare spenningen. Vi har fått beskjed hvem som skal gå, men det er en hemmelighet inntil videre.

Johaug råsterk fra start

Therese Johaug fortsatte sitt vante løpsopplegg på 15 kilometeren lørdag. Allerede etter ni minutter, litt før fem kilometer var gått, hadde hun sprengt feltet. Der fikk hun en luke hun beholdt til utøverne byttet ski, 13 sekunder foran nærmeste forfølgergruppe.

VANT: Therese Johaug vant i sin retur til verdenscupsirkuset. Foto: Markku Ulander / NTB

Hun fortsatte på samme nivå på fristilsdelen. Johaug bare økte underveis og vant med nesten et halvminutt i mål.

– Jeg synes jeg fikk gode svar i dag og klarer å gå rolig og avslappet på ski. Jeg finner min egen rytme. Det bekrefter at de løpene jeg har gjort i Norge har vært på et bra nivå.

– Hva sier du om Fossesholm?

– Det er kjempesterkt det hun gjør i dag. Det har vi sett i rennene i Norge også når hun har gått bra der. Jeg tror vi skal si oss fornøyd med den jobben vi har gjort nå når vi ikke har kunnet konkurrere.

Bak Johaug, Fossesholm og Weng gikk Anne Kjersti Kalvå seg inn til en sterk topp ti-plassering. Hun var til slutt ett minutt og syv sekunder bak Johaug i mål. Tiril og Lotta Udnes Weng ble nummer 14 og 15 i Lahti.