Paris-drømmen kan være knust for Kristoff – frykter han ikke fullfører touren

– Å komme til Paris kan bli et problem. Det kan bli et problem for mange, men vi får se, sier Kristoff til NRK.

Nå er rytterne nemlig i gang med tre knallharde alpeetapper. Særlig lørdagens etappe kommer til å bli en utfordring.

Etappen er kun 130 kilometer lang, og går mellom Albertville og Val Thorens. Totalt 60 kilometer av den er klatring, og den siste stigningen er svært tøff. Da venter over tre mil med sammenhengende klatring for rytterne, med unntak av et par utforkjøringer.

Jo kortere etappen er, desto vanskeligere er tidsgrensen. Og det er det som bekymrer nordmannen.

– Jeg tror fort man kan tape hele tidsgrensen på den siste bakken. Da må man henge med der. Det kan bli et problem, sier spurteren.

BRUTAL ETAPPE: Lørdagens 20. etappe er knallhard.

Rytterne som ikke klarer tidsgrensen, blir ekskludert fra rittet. I så fall får ikke Kristoff kjempet om en seier på sisteetappen, som han vant i fjor.

Håper på regelendring

Reglene sier at tidsgrensen i utgangspunktet ikke skal være høyere enn et 18 prosents tillegg fra vinnertiden. Torsdag økte juryen den med to prosent. Kristoff håper det samme skjer lørdag.

– Det blir vanskelig hvis tidsgrensen er som den er foreløpig. En endring kan være det som redder at jeg kommer til Paris, sier Kristoff.

– Det er bra at de øker den, men to prosent er jo ikke sånn voldsom stor forskjell. Det er ikke det som gjør den store betydningen, men det er bra de øker den litt i hvert fall, mener Edvald Boasson Hagen.

Dette er dessuten den siste muligheten sammenlagtfavorittene har til å kjempe om å vinne Tour de France. Det er dermed naturlig å tenke seg at de kommer til å kjøre så hardt de bare orker.

Dersom tidsfristen ikke endres, og forblir på 18 prosent, vil det tilsvare et sted mellom 30 og 40 minutter på lørdagens etappe.

Bør være i en større gruppe

Likevel finnes det et lite håp, som først og fremst består i at rittjuryen endrer reglene. Det gjøres fra tid til annen. I tillegg dannes det ofte en stor baktropp på slike etapper.

Dersom denne gruppettoen, som det kalles, er stor nok, hender det at rytterne får fortsette selv om de bryter tidsgrensen.

LEDER TOUREN: Julian Alaphilippe. Foto: Marco Bertorello / AFP

– Ofte er det sånn at hvis det er store grupper, med vanskelig tidsgrense, at man ikke ryker ut likevel. Så jeg må holde meg i en stor gruppe, så er jeg rimelig sikker uansett, sier Kristoff.