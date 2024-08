Nedtur for Nylands Sevilla etter dramatiske sluttminutter

Fredag spilte Norges landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland sin første hjemmekamp for Sevilla denne sesongen. Der fikk klubben fra Andalucía det tøft mot gjestene fra Villarreal.

Tidlig i kampen spilte Villarreal seg gjennom hjemmelagets forsvar på enkelt vis. Nyland sto langt ute, og klarte ikke å hindre Arnaut Danjumas skudd mot mål.

Like etterpå trodde Juanlu at han hadde utlignet for hjemmelaget, mot spillets gang, men målet ble annullert for offside.

Bortelaget fortsatte å dominerte store deler av første omgang, men de klarte ikke å øke ledelsen. Nyland disket også opp med en viktig redning.

Hjemmefansen fikk omsider noe å juble for, da Dodi Lukebakio satte ballen i venstre hjørne over Villarreals keeper Diego Conde på overtid av første omgangen. Stillingen var dermed 1–1 til pause.

Halvveis uti andre omgang satte Santi Comesaña ballen i nettet bak den norske målvakten, som ikke var helt på vakt. Men etter en VAR-sjekk ble også denne scoringen annullert for offside.

– Sett med norske øyne skal vi være glade for at den ble tatt av VAR, for det var ikke spesielt patent keeperspill, kommenterte Robin Grov på TV 2 Sport Premium.

Villarreal økte presset utover omgangen, men mot slutten av kampen var det hjemmelaget som var mest sultne på seier. Sevillas Kelechi Iheanacho var farlig nær scoring ved fulltid, men så tok kampen en dramatisk vending fem minutter på overtid. Ayoze Pérez dundret ballen forbi Nyland og sikret Villarreal tre poeng.

Det er Sevillas første tap etter to runder av La Liga, og Villarreals første seier for sesongen. Begge spilte uavgjort i første runde.