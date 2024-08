Hun ledet gjennom hele løpet, men på slutten kom ukrainske Sheremet og tok seieren. Det betyr at Skarstein må ut i oppsamlingsheat lørdag for å ta seg videre til finalen søndag 1. september.

Nå må den regjerende mesteren gjennom et ekstra hinder før en eventuell finale.

Det var en Birgit Skarstein i godt humør som møtte NRK etter forsøket.

– Jeg gikk litt tidlig og skulle se om det gikk – det gikk ikke, sier en lattermild Birgit Skarstein.

Etter at hun var i mål kunne man tydelig se at dette hadde kostet krefter.

– Jeg så stjerner og det var helt mørkt. Jeg trodde jeg skulle spy, men jeg måtte bare få pustet. Det er så dumt å besvime i vannet, da er det bedre å besvime på brygga, sier Skarstein.

Den regjerende mesteren mener hun er godt nok rustet til å ta hevde seg i en finale selv med en ekstra konkurranse lørdag.

– Jeg er godt nok trent til å gjøre det så det skal ikke være noe problem for meg.

Trener Olaf Tufte er enig med Skarstein.

– Vi hadde håpet hun kom rett igjennom, men når det er sagt så er hun så bra trent at et ekstra løp er ingen krise for henne, sa Tufte til NRK i etterkant av forsøket.

Det blir ikke bare hvilepuls frem mot oppsamlingsheatet for Birgit Skarstein

- Nå er det rett bort å kjøre intervaller på romaskinen, sier den tidligere roeren som har to OL gull.