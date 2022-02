Parallelslalåm utsettes grunnet kraftig vind

Storspill av Hovland – klatret kraftig

Viktor Hovland spilte seg kraftig opp på andre runde av helgens PGA-turnering i Pacific Palisades, California.

Han endte dagen med sju birdier og uten bogeyer, og oslogutten er med det sju slag under par på en foreløpig delt fjerdeplass.

Flere spillere har ennå ikke fullført sin runde.

24-åringen hadde det langt tyngre på åpningsrunden torsdag. Da berget han par på en tung dag og lå på delt 64.-plass.

– Jeg slet litt i går, først og fremst fra tee. Jeg var ikke helt komfortabel med jernene, og jeg havnet i et dårlig mønster med de fleste slagene mine og måtte sikte mot høyre hele tiden, sa Hovland til PGA og fortsatte:

– I dag fikk jeg bare en følelse av at jeg visste hvor ballen skulle gå når jeg sto over den. Og når du har den følelsen, kan du gi deg selv gode sjanser. Og det gjorde jeg i dag.

Hovland har et godt stykke opp til de to heteste spillerne på Riviera Country Club. Chileneren Joaquín Niemann er i tet med 16 slag under par, mens amerikaneren Cameron Young er to slag bak ham.