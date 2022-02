Parallelslalåm utsatt til i morgen grunnet kraftig vind

Marte Olsbu Røiseland blir flaggbærer på avslutningsseremonien

Skiskytter Marte Olsbu Røiseland blir norsk flaggbærer på avslutningsseremonien, skriver Olympiatoppen i en pressemelding.

– Jeg ble både overrasket, glad og stolt da toppidrettssjefen tok meg til side etter fellesstarten, og spurte om jeg ville være flaggbærer på avslutningsseremonien. Det er en stor ære for meg å bære det norske flagget foran den norske troppen etter et utrolig OL for Norge, sier Olsbu Røiseland.

Skiskytteren har hatt et meget bra mesterskap, og har tatt medalje i dem av seks konkurranser.

– Beijing-lekene har vært en drøm for meg, og det å være flaggbærer blir et flott punktum for lekene for meg personlig, men også en fin markering av det gode fellesskapet og de flotte prestasjonene i den norske troppen, avslutter Olsbu Røiseland.