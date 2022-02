Parallelslalåm avlyst grunnet kraftig vind

Det blåser så mye i Yanqing at gondolene har stoppet å gå. Nå er det avgjort at lagkonkurransen i parallellslalåm ikke gjennomføres lørdag.

Øvelsen skulle egentlig startet klokken 03.00, og ble utsatt to ganger helt til klokken 05.00. Like før det skulle startet kom avgjørelsen om at det ikke blir noen lagkonkurranse lørdag.

– På grunn av den kraftige vinden kan ikke juryen og arrangøren gjennomføre lagkonkurransen i dag, skriver FIS i en pressemelding.

De opplyser at de nå vil gjennomfører møter fortløpende, for å avgjøre om øvelsen gjennomføres i morgen eller ikke.

Norge vant øvelsen i fjorårets VM og ble verdensmester. Med på laget denne gang er Thea Louise Stjernesund, Maria Tviberg, Timon Haugan og Fabian Wilkens Solheim. Rasmus Windingstad og Mina Fürst Holtmann er reserver.