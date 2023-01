Solbakken på benken for Roma

Ola Solbakken starter på benken når Roma møter Genoa i den italienske cupen torsdag kveld.

Det er imidlertid gode muligheter for at nykommeren får sine første minutter for Roma i kveld. Han var også på benken da Roma spilte 2-2 mot AC Milan i Serie A for noen dager siden.