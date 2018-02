Pappa Svindal i tårer: – Jeg har hjertebank og svetter

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er hes, har hjertebank og svetter, sier Bjørn Svindal til NRK.

Han har vært med på alle opp- og nedturene med sønnen. Og de har det vært mange av de siste årene.

Med stadige tilbakeslag og nye skader og operasjoner, har mannen fra Kjeller kjempet seg tilbake gang på gang.

FEIRING: Her feirer Aksel Lund Svindal VM-gullet i kombinasjonen fra 2009 med faren, Bjørn. Foto: Tor Richardsen / SCANPIX

Nå tar Svindal OL-gull etter sin fjerde alvorlige skade.

– Så fortjent

– Det er så tårene triller. Det kunne ikke vært bedre. Når jeg tenker på hva Aksel har lagt ned for det fjerde comebacket… Det er det ikke mange som skjønner. Når han får «pay back», er det helt fantastisk. Det er så fortjent at jeg ikke får sagt det, sier Svindal senior.

Nå var han igjen en av favorittene sammen med sølvvinner Kjetil Jansrud. Og Bjørn Svindal følte at sønnen var i rute for å ta gull.

– Absolutt, for vi tekstet litt i går (onsdag) kveld. For å vinne må du tørre å tro på det, og der var han i hvert fall. Jeg hadde en god følelse selv om jeg har det ganske ofte, forteller pappa Svindal.

Hovedpersonen selv forteller at han følte seg selvsikker da han tekstet med faren noen timer før løpet.

– Jeg følte jeg var avslappet, selv om jeg var veldig spent. Det er viktig å ha en plan som man er så overbevist om at man ikke gir seg uansett, sier Aksel.

Nå står han som den første norske gullvinneren på et OL-utfor noensinne. Men at det er historisk er ikke så viktig for Lund Svindal.

– Om noen har gjort det før eller ikke bryr jeg meg ikke noe særlig om. Det kan jeg tenke på senere. OL-utforen har blitt utsatt og utsatt. Spenningen bygger seg opp, også blir vi en og to i dag. Det er helt nydelig, sier Svindal.

STOLT: Her er Bjørn Svindal (t.v) sammen med gullsønnen Aksel Lund Svindal, Kronprins Haakon og Kjetil Jansrud. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Slo tilbake etter Sotsji

For fire år siden fikk Aksel Lund Svindal det ærefulle oppdraget av å være Norges flaggbærer under åpningsseremonien i Sotsji. Men de olympiske vinterlekene i Sotsji var ikke noen suksess for Lund Svindal.

En fjerdeplass på utforen, etterfulgt av en syvende og en åttendeplass var lite å skrive hjem om. Kontrastene mellom OL i Russland og Sør-Korea er enorme.

– Da var det litt stusslig, hele OL gikk til allergi og sykdom. Du kan jo si at verden er litt rettferdig, smiler pappa Svindal og legger til:

– Det er en opplevelse som savner sidestykke. Det er helt vilt.