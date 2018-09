Pappa sender Europas beste senior til nytt juniormesterskap: – Han får ikke lov å la være

– Jeg føler meg sterk nok til å kjempe om de første plassene, sier Jakob Ingebrigtsen selvsikkert til NRK.

17-åringen er tilbake etter en halsbetennelse som holdt ham borte fra Diamond League-finalen, og klar for å avslutte supersesongen i kontinentalcupen i Tsjekkia på 1500 meter søndag. Der kjemper han mot flere av verdens beste, blant annet VM-vinner Elijah Manangoi.

– Jakob er god nok til prege løpet i morgen, og vi kan forvente at han skal være med i toppen. Vi skal ikke være beskjedne. Det kler oss ikke, så vi skal tørre å legge det presset på ham, mener Gjert Ingebrigtsen.

– Men vi vet ikke hvor mye halsbetennelsen har satt ham tilbake. Det blir spennende, legger han til.

TILBAKE: Jakob Ingebrigtsen er tilbake etter halsbetennelse og klar for å teste seg mot flere av verdens beste på 1500 meter i kontinentalcupen i Ostrava. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Må løpe junior-EM

Jakob Ingebrigtsen sjokkerte en hel friidrettsverden med EM-gull både på 1500- og 5000-meter. Om en drøy uke fyller han 18, men pappa Gjert vil ikke la sønnen kun løpe mot verdens beste seniorutøvere neste sesong.

– Det er jo et junior-EM neste år og det får han ikke lov å la være. Det skal han fortsette med. Det har vi diskutert, og jeg tror han er glad for å få et avbrekk i en kjedelig hverdag. Å springe løp er det kjekkeste han gjør, forteller han utenfor utøverhotellet i Ostrava.

Jakob Ingebrigtsen gliser når han får spørsmål om det ikke er litt nedtur å skulle løpe juniormesterskap når man allerede har slått store deler av verdenseliten.

– Enkelte plasser er det gøy å løpe, og man må stille i de løpene man kan stille i. Noen ganger er det i juniorklassen, sier Jakob Ingebrigtsen.

GOD TRIO: Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henrik Ingebrigtsen stiller alle for Europa under kontinentalcup i Tsjekkia. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Ikke 17 når jeg ser for meg løp

Han tok sølv på 1500-, og bronse på 5000 meter i junior-VM i Finland i år. I fjor ble det to klare gullmedaljer på 5000- og 3000 meter hinder i U20-EM. Neste år er junior-EM i Sverige i juli. Friidretts-VM er i Qatar i slutten av september.

– Det er alltid gøy med medaljer. Han fikk vel to gull i fjor, og nå vil han være to år eldre og bedre, så ser jeg ikke at det er negativt, sier storebror Henrik Ingebrigtsen.

Men Jakob Ingebrigtsen innrømmer at han ikke helt ser på seg selv som en juniorløper lenger.

– Jeg har gjort det helt til i år, men når jeg ser for meg løp nå, så er jeg ikke 17. Når man kommer på nivå med verdens beste, så visualiserer jeg med å slå dem. Og når jeg løper mot dem, så stiller vi likt på startstreken og da er det ikke alder som gjelder.