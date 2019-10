Pappa-Håland om spekulasjonene: – Litt respektløst

Erling Braut Haaland har hatt en eventyrlig sesongstart med 20 mål på 13 kamper. Nå hevder flere at 19-åringen er klar for å ta steget til en enda større klubb enn Salzburg.

– Litt respektløst overfor Salzburg. De kom til semifinalen i Europaligaen for noen år siden og er i mesterligaen nå, så det er en bra klubb, sier Alf-Inge Håland til NRK.

Helt fra første kamp i gruppespillet i mesterligaen har supertalentet markert seg. Der scoret han hattrick mot Genk. Så fulgte han opp med scoring mot Liverpool på Anfield.

RESPEKTLØST: Alf-Inge Håland mener at Salzburg er en såpass god klubb at de fortjener mer respekt. Foto: Stine Rørvik / NRK

Og onsdag kunne Alf-Inge Håland se sønnen score to mål mot Napoli og dermed ta over toppscorertronen i mesterligaen. Da er det naturlig at spekulasjonene starter.

– Per i dag har han det veldig fint i Salzburg. Men det er klart at det er ingen som vet hva fremtiden bringer, sier Håland.

Fokus på Salzburg

Alf-Inge Håland kan se tilbake på en mesterlig karriere med nærmere 200 kamper i Premier League. Han tror ikke at sønnen påvirkes av rekord-, toppscorer- og overgangssnakk.

– Han er veldig avslappet på det der og er i en fin klubb der han utvikler seg bra hver dag, sier Håland.

Men at det skulle ta av så tidlig hadde selv ikke pappa kunnet se for seg. Ikke bare er han toppscorer i østerriksk Bundesliga og i mesterligaen. Han er også første spiller som har scoret seks mål på sine tre første kamper i verdens gjeveste klubbturnering.

– Han har alltid vært et godt talent og treningsvillig til å komme langt. Også er han kommet til en klubb der han får sjansen, understreker Håland.

Den tidligere stopperkjempen gir den østerrikske klubben mye av æren for at suksessen har kommet så fort.

– Det viktigste er at du må få spilletid, og det har han fått i en klubb som satser veldig på ungdommen, sier Håland.

– Han er en «showman»

Også NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp har bare lovord å bringe når det kommer til unggutten fra Jæren.

– Han er en «showman» og leverer. Bare se på feiringene han gjør. Han kan jo gjøre de med rette, sa Torp om prestasjonene til Haaland etter Napoli-kampen.

Etter å iskaldt ha sendt keeper til feil side på straffesparket onsdag, kunne Haaland juble for sin første for kvelden. Det gjorde han like så godt ved å sette seg i lotusstilling.

– Det er sjelden man ser spillere som er så vasse og rå når det nærmer seg 16-meteren og skåringsposisjoner, sa Torp.

TOPPSCORER: Etter to mål mot Napoli i går er Erling Braut Haaland toppscorer i mesterligaen. Her setter han sitt andre onsdag kveld. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Salzburg tapte onsdagens oppgjør 2–3 mot Napoli. Haaland satt begge for østerrikerne. Det andre målet kom etter frispark der Haaland lurte Napoli-forsvarerne og fikk gå opp helt alene og stange ballen i mål.

– Det var surt med tap i går og det var han også forbanna for. Men sånn for det personlige så blir en spiss målt på hvor mange mål en scorer og han leverte jo for så vidt på det punktet, sier Håland.