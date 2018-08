– Jeg var veldig overraska over måten de løser løpet på. Veldig, sier Gjert Ingebrigtsen.

Det har ikke gått lange stunden siden han så sin 17 år gamle sønn Jakob løpe inn til familiens tredje strake EM-gull, som altså er fordelt på tre brødre. En smått himmelfallen pappa Gjert slet lenge med å finne ord etterpå.

Pappa Gjert sier det er fantastisk å ha tre sønner med EM-gull. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Men noe av det første han lurte på, var rett og slett hvordan sønnene endte med å løse løpet slik de gjorde.

– Det er ekstremt overraskende, sier han.

La seg fremst

Det har vært mye snakk om hvordan brødrene kom til å utnytte å være tre i finalen. Det har vært diskutert lagtaktikk, men på forhånd trodde de at 1500 meteren ville være fort kort til å få det til.

Likevel så det ut som det var nettopp lagtaktikk de prøvde seg på da finalen omsider var i gang.

De tre brødrene lå nemlig bakerst i en drøy runde, og på slutten av andrerunden gikk de opp sammen og tok kontroll over feltet. På den siste runden la Henrik seg bak ryggen til Filip, mens Jakob dro fra og fikk stupe inn til EM-gull.

– Man skulle trodd vi var et Tour France-lag med interkamera og alt mulig, og at Gjert satt der og sa «nå, nå», sier Henrik.

Jakob Ingebrigtsen ble den yngste vinneren av en 1500 meter i et EM. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

– Synkroniserte

Løpsopplegget endte som en meget god taktikk for å sikre gull til lillebror, men det var faktisk ikke intensjonen.

– Det er litt tilfeldig at det blir som det blir, men vi er relativt synkroniserte. Vi snakker mye om taktikk og om hvordan vi kan håndtere scenarier i løpet, og jeg tror vi har funnet en måte som fungerer for oss, sier Henrik.

For ham og Filip var det to veldig ulike grunner til at de lenge lå fremme og dro. Filip forteller at han tidlig skjønte at han slet for mye til å kunne vinne, og da handlet det bare om å få hjulpet brødrene.

Henrik følte seg på sin side så sterk at det var helt naturlig å gi gass.

– Jeg går frem fordi jeg føler jeg har akselerert, og da gidder jeg ikke å bremse. Jeg går ut på siden og da kommer jeg opp, og Filip tar det liksom videre der. Det ser ut som vi er skikkelig på bølgelengde, sier han og smiler.

HELE LØPET: Se 1500-meteren igjen, og legg merke til taktikken til brødrene Ingebrigtsen. Du trenger javascript for å se video. HELE LØPET: Se 1500-meteren igjen, og legg merke til taktikken til brødrene Ingebrigtsen.

– Fantastisk

Men etter løpet var Filip litt lei seg for at storebroren hadde valgt å legge seg bak akkurat ham.

– Henrik la seg i min rygg. Vanligvis er det smart, men jeg tror han mistet en medalje på det i dag, sier Filip, som slet med en vond rygg og ikke greide mer enn en 12.-plass.

Pappa Gjert var forundret over at sønnene satte opp tempoet såpass.

– At Jakob bestemmer seg for å gå opp og dra opp hastigheten, og gjøre det til et ordentlig løp, nei det... 3.38 er bra for å være et EM, altså. Jakob får ikke noe gratis her, han gjør jobben for hele gjengen, sier trener-faren.

– Men jeg tror han går og venter på de andre, når kommer dere, liksom? Og så skjer det ikke noe. Han kommer over mål og står og lurer på om han har vunnet, legger han til.

Når overraskelsen hadde lagt seg var det ingen tvil om at faren først og fremst var veldig glad og stolt.

– Det er helt fantastisk for en far å ha tre så talentfulle gutter. At vi vinner 1500 meter i EM for ørtende gang.. Det er fantastisk, sier Gjert Ingebrigtsen.