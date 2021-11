Pálsson er våken og stabil: Landslagssjefen viser støtte til spelaren

Bedring for Malmö og Berget

Jo Inge Berget og hans lagkamerater i Malmö gjorde det vanskelig for tittelforsvarer Chelsea, men gikk på en ny mesterligasmell med 0-1-tap.

Malmö fikk oppreisning for 0-4-ydmykelsen i London for to uker siden, men må fortsatt se langt etter sitt første mesterligapoeng i høst, eller den første scoringen. I stedet tok det regjerende mesterlaget et nytt steg mot cupspillet. Hakim Ziyech scoret ledermålet i det 56. minutt.

Malmö hang godt med i forsøket på å få oppreisning for en stygg resultatrekke i turneringen. Laget har enda ikke scoret mål. Målforskjellen er nå 0-12 og fortsatt null poeng, mens Chelsea tok sin tredje seier på fire kamper.