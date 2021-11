Pálsson er stabil: Landslagssjefen viser støtte til spelaren

Vil lette på pyro-reglane

Generalsekretær i Noregs Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, er klar på at NFF ønsker liberalisering rundt bruken av pyroteknikk på norske tribunar.

Det sa Bjerketvedt på ein pressekonferanse på Ullevaal stadion tysdag. Generalsekretæren sa at NFF nå har et tett samarbeid med Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), om å liberalisere reglene på ein forsvarleg måte.

– Om det held fram med pyro på dette nivået, så er faren stor for at det kan skje ein stor skade, og da blir det strengare handtert og vi kan risikere at det blir et forbod, seier Bjerketvedt.

– Vi ønsker ein lov om liberalisering, og rutinar som sikrar tryggleik for publikum på arenaen, held fram han.

Bjerketvedt er likevel klar på at regelverket må beskytte de som ikkje vil vere involvert i pyroteknikken, og samtidig beskyttar de som driver med det.

– Ingen ønsker ein usikker og farleg situasjon på stadion. Vi er ganske samde om korleis dette må vere. Eg trur at alle klubbene ønsker et trygt regelverk, som i tillegg kan opne opp for pyro.