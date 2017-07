– Nokre av våre utøvarar lever på eit absolutt minimum. Dei har funne ut at mykje god mat blir kasta i containerar ved matbutikkar, så dei har perfeksjonert seg i å plukke opp gode produkt frå containerane, seier padleforbundets sportssjef Eirik Verås Larsen.

Det starta for om lag eit år sidan. Padlarane blei ikkje tekne ut til OL i Rio, og Daniel Salbu og Fridtjof Rosenlind Falch bestemte seg for å ta ein to veker lang biltur i Norge i staden, som ei trøyst.

Dei ville leve så sparsamt som råd, og berre bruke pengar på drivstoff og ferjebillettar.

Jackpot med ein gong

– Då blei det til at vi stoppa og prøvde å leite etter mat i ein container. Og vi fann jackpot på første forsøk. Sidan har det berre balla på seg, seier Salbu.

Daniel Salbu seier at han driv med «junkdiving» først og fremst for å ha råd til å satse på padling.

– Vi tener ingenting på idretten vår, og mat kostar altfor mykje i butikken. Vi et mykje, derfor har eg spart bra med pengar på å leite i containerane, seier Salbu.

– Eg har ikkje handla i butikken sidan eg kjøpte ein pakke med havregryn i mars eller april.

– Det er padlinga vi brenn for

BRENN FOR IDRETTEN SIN: – Vi greier oss eigentleg ikkje, men vi gjer det vi kan for å overleve, seier Daniel Salbu (t.v.) og Fridtjof Rosenlind Falch. – Og vi finn ekstremt mykje godt i containerane, seier dei Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Fridtjof Rosenlind Falch leitar også i containerar etter mat, sjølv om han etter eige utsegn ikkje er like aktiv som kameraten.

– Korleis greier ein seg i padling med så liten inntekt?

– Ein greier seg eigentleg ikkje. Ein er avhengig av å ha folk rundt seg som kan tole å leve litt under radaren. Men padling er det vi brenn for, og vi gjer det vi kan for å overleve, seier Falk, som i motsetnad til Salbu ikkje studerer ved sida av, men er padlar på heiltid.

– Mamma klikka

Reaksjonane frå omverda på «junkdivinga» er nokså ulike.

– Mamma klikka då ho fekk vite om det. Men ho har vel vent seg til det etter kvart. Ho har også funne ut at ein finn mange skattar i den containeren.

– Men vi er litt varsame med korleis vi fortel det, og kven vi seier det til, seier Salbu.

Han bryr seg ikkje om reaksjonane.

– Eg kan med handa på hjartet seie at eg et mykje betre no enn eg har gjort før. Vi finn ekstremt mykje bra som ligg skjult nede i containerane.

– Har de inspirert lagkameratane?

– Ikkje til å kaste seg ut i det for fullt. Men haldningane er endra til det meir tolerante, og fleire prøver seg ein gong i blant, seier Daniel Salbu.