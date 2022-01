På vei til suverent VM-gull: Gikk to kilometer for langt

Smitteutbrudd i Storhamar håndball

Seks Storhamar-spillere har testet positivt for koronavirus. Håndballklubben jobber på spreng med å få utsatt kamper, skriver Hamar Arbeiderblad.

– Det er ikke bra. Vi har to kamper denne uka, og med så mange smittede i laget må vi prøve å få utsatt begge. Vi har dialog med håndballforbundet i Norge og EHF (Det europeiske håndballforbundet), sier daglig leder Kamilla Sundmoen i Storhamar til HA.

Storhamar skal i utgangspunktet møte Larvik onsdag og Herning-Ikast i europaligaen lørdag.

Klubben venter på testsvar for flere spillere, og det er dermed ikke utenkelig at antallet smittede spillere kan øke. Regelverket i norsk håndball sier at kamper kan utsettes dersom et lag har åtte eller flere spillere ute på grunn av koronaviruset. (NTB)