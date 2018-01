– Det er ein utruleg god statistikk, og ein bra milepæl å ligge framfor dei, seier Johannes Thingnes Bø til NRK.

Stryningen har hatt ein supersesong i verdscupen med åtte sigrar totalt.

Dermed ligg han aldersmessig framfor både Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen i talet på 1.-plassar i verdscupen.

Statistikken er som følgjer:

Johannes Thingnes Bø nådde 21 verdscupsigrar i sitt 24. bursdagsår: 24 år, 8 månader og 4 dagar

Emil Hegle Svendsen nådde 21 verdscupsigrar i sitt 25. bursdagsår: 25 år 8 månader og 9 dagar.

Ole Einar Bjørndalen nådde 21 verdscupsigrar i sitt 27. bursdagsår: 27 år, 1 månad og 3 dagar

Konklusjon: Johannes Thingnes Bø er 1 år føre Svendsen, og over 2 år føre Bjørndalen i talet på 1.-plassar.

– I sin livs form

– Det er to store utøvarar som har utretta utruleg mykje bra for Noreg i meisterskap og i verdscupen, så dette er stort for meg, seier Thingnes Bø vidare.

Likevel er det langt opp til Ole Einar Bjørndalens 96 verdscupsigrar (1 i langrenn).

Mens Emil Hegle Svendsens 36 sigrar så langt, er innanfor rekkevidde.

– Det er ikkje tvil om at Johannes er i sitt livs form akkurat no. Får berre håpe at han held på den forma fram til OL. Då ser eg for meg at det kan bli hyggeleg for han i Sør-Korea, seier Emil Hegle Svendsen.

LAGKAMERATAR: Johannes Thingnes Bø har framleis langt opp til Ole Einar Bjørndalen i talet på verdscupsigrar. Her under verdscupen i Østersund i desember. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Byrja tidleg å vinne

Berre 19 år gamal debuterte Thingnes Bø i verdscupen med ein 28.-plass på sprinten i Holmenkollen i mars 2013. I desember same år kom den første sigeren på sprinten i franske Annecy, berre 20 år gamal.

Det er også forklaringa på at han ligg føre skjemaet til to norske skiskyttarlegender, meiner han sjølv.

– Eg byrja tidleg å vinne løp i verdscupen. Og har vunne litt kvart år. Det har berre hopa seg litt opp.

– I tillegg har det gått veldig bra i år. Eg har nesten dobla talet på verdscupsigrar. Så eg har hatt litt «tur», meiner Thingnes Bø.

– Vil vinne «mest mogleg»

24-åringen forklarar årets gode sesong med betre skyting på standplass, samtidig som han framleis held den høge farten i løypa.

Men om han nokonsinne når opp til Ole Einar Bjørndalen kan han ikkje love.

– Eg håpar å vinne mest mogleg« langsmed». Men det går opp og ned. I fjor vann eg to sigrar. I år har eg åtte. Så dette varierer. Men det hadde vore kjempekjekt å vore like god kvart einaste år, seier Bø.

24-åringen har blant anna valt å lade opp i høgda i italienske Anterselva før avreise til OL i Sør-Korea.

– Målet mitt er å ta eitt gull i Pyeonchang. Det hadde vore ein stor draum. Det er mogleg med dei resultata som eg har hatt denne sesongen. Men eg må ha full klaff, seier Johannes Thingnes Bø.