På samme tid i fjor så Dyrhaug i dagboka: – Det var ingenting. Det var null og nada. Det er sant

– Den viste ingenting da. Det var «null og nada». Det er helt sant, sier Dyrhaug og trekker på smilebåndet.

Han legger til at han har kommet i gang på en helt annet måte denne sommeren, når han får spørsmål om hva som stod i treningsdagboken hans på samme tid i fjor.

– Og treningsdagboka nå da?

– Den viser bra med trening. Og så viser den at jeg har hatt litt ferie, så nå må jeg «steppe opp» litt igjen, sier han og gliser godt.

Snudd på hodet

En skulder ute av ledd og en delvis avrevet leggmuskel spolerte store deler av treningssommeren hans sist sesong. Han trente stort sett alene. Dersom Dyrhaug og landslagskompis Didrik Tønseth trente sammen, var det nesten bare i styrkerommet.

Juli 2019 er situasjonen snudd på hodet.

Grytidlig fredag morgen i 08.00-tiden var NRK med da Dyrhaug sammen med Tønseth og Johannes Høsflot Klæbo gjennomførte en forholdsvis tøff og kontrollert økt i den nye rulleskiløypa bare noen gode steinkast unna hoppbakken i Granåsen og toppidrettssenteret til Olympiatoppen i Trondheim.

Klok av skade fra gårsdagen ble økten gjennomført på et tidspunkt og dermed i en temperatur som var til å leve med. Dagen før hadde det vært for varmt i byen som for tiden bader i varmegrader, faktisk opp mot 30 grader på det heteste. Da hadde de kuttet det siste treningsdraget i løypene.

Saken fortsetter under bildet.

Niklas Dyrhaug (venstre), Johannes Høsflot Klæbo (midten) og Didrik Tønseth (høyre), underveis i treningsøkten i Trondheim fredag. Foto: NRK

– Motgang, motgang på motgang

Økten bestod i oppvarming, fem drag på rundt ti minutter i den fire kilometer lange traseen, før trioen gikk seg ned.

– Det er kjempebra, det var et stort savn i fjor, det er kjedelig å se lagkompiser som sliter og det bare er motgang, motgang på motgang. Det er godt å se ham i gang igjen. Man ser på tidene i dag at han ikke har glemt det, sier Tønseth om lagkompisen – og legger til:

– Får han trent bra denne høsten her så får vi se Niklas tilbake der han var.

Dyrhaugs 2018/2019-mareritt stoppet for øvrig ikke med sommerproblemene. En vond lyske var også med å hindre ham i å trene ordentlig.

Han opererte i januar. Deretter fikk han ytterligere komplikasjoner som endte med infeksjoner og besøk på akutten. Det hele endte med at han ikke gikk ett eneste skirenn. Men nå virker han å ha kontroll på alt.

Han forteller at han er glad operasjonen fra i vinter virker å være vellykket og at han ikke har hatt smerter siden den gang. 32-åringen kaller det befriende, og sier litt på fleip at han håper å i det minste få gå ett skirenn kommende sesong.

Saken fortsetter under bildet.

Niklas Dyrhaug etter treningsøkten i Trondheim fredag morgen. Foto: NRK

Følte seg milevis bak

På spørsmål om han må ta mye hensyn til alt som har skjedd nå som han går inn i en ny sesong, svarer han slik:

– Selv om jeg ble operert i januar, så var det 1. juni jeg følte jeg kunne trene normalt. Det har tatt lang tid og noe jeg har vært innstilt på. Men siden da har det gått utrolig bra.

– Men jeg startet med samling på Sognefjellet med resten av gjengen. Og på den første intervallet var jeg milevis bak. Da tenkte jeg at «dette blir hardt». Men det er rart, når man kommer i gang og får trent godt i halvannen måned, så er det noen som våkner innvendig. Så det er bra, sier Dyrhaug.