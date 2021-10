På ett viktig område har Norge aldri gjort det bedre: – Kjempepositivt

Norges såkalte ligaindeks har aldri vært bedre enn i 2021.

Men hva i alle dager er ligaindeks, og hvorfor skal vi bry oss om dette, spør du deg kanskje.

Faktum er at dette tallet er en av de beste referansene på hvor slagkraftig det norske landslaget til enhver tid faktisk er.

All historikk viser nemlig at et landslags ligaindeks i svært stor grad har vist seg å samsvare med et landslags prestasjonsevne.

Ser man på EM og VM tilbake i tid, viser statistikken at lagene som kvalifiserer seg i stor grad, med noen få unntak, har en ligaindeks på under 2,30.

Så hva er dette tallet egentlig?

Beste poengsum noensinne

Ligaindeks er et utrykk for hvilket nivå spillerne i et landslag spiller på. Altså hvor gode klubbhverdager de enkelte har.

De fem beste ligaene i Europa tilhører poengnivå 1, de fem neste nivå 2 og så videre.

Hvis for eksempel det tyske landslaget stiller med spillere utelukkende fra Bundesligaen, som er rangert som en av de fem beste ligaene i Europa, vil Tyskland få en ligaindeks på 1.0.

Jo lavere indeks, desto bedre.

I 2021 har Norge så langt en ligaindeks på 1.72. Det er det beste tallet det norske landslaget noensinne har bokført.

– Det er veldig positivt og sier litt om den trenden jeg tror mange føler at norsk fotball er inne i nå. Vi har både verdensstjerner i enkeltspillere og lag som er ute i Europa og gjør det bra. Vi har spillere i land som England, Frankrike, Italia og Tyskland, og det er en positiv trend der pilen peker rett vei, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Bør og skal prestere bedre

Det er startoppstillingen i samtlige kvalifiseringskamper som utgjør landslagets ligaindeks, og poengscoren beregnes ut fra hvilken klubb man tilhører på den datoen de gjeldende landskampene spilles.

Under gullalderen på 90-tallet, da Norge kvalifiserte seg for to VM og ett EM, var ligaindeksen på sitt beste på «bare» 1.95.

– Nå har vi flere spillere på et høyere nivå og gode klubblag, og ikke minst klubber som får bedre matching i Europa, summen av dette gjør at et norsk landslag bør og skal prestere bedre, mener Torp.

Smerud: – En god indikator

Også U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud mener tallene understreker at ting er på rett vei.

– Det er et uttrykk for lang og systematisk jobbing av mange i norsk fotball over tid. Vi vet at den indeksen er en god indikator på hvor bra et landslag gjør det. At stadig flere spiller på et bra nivå er kjempepositivt og gledelig.

– Bør disse tallene gi Norge fornyet håp om å endelig komme til mesterskap?

– Ja, det er grunn til å være optimister når tallene går i denne retningen, det er ingen viktigere faktorer enn hvor gode spillere man har. At Ståle og jeg kan velge fra stadig høyere hyller, er med på å øke sjansene, sier han.

Tyrkia-kampen vil ødelegge litt

Mot Tyrkia vil Norges lagoppstilling trolig ha en indeks som trekker opp snittet. Alle skadene gjør at Norge mangler en rekke spillere fra ligaer som Bundesligaen, La Liga og Premier League.

En tenkt ellever mot Tyrkia vil nå gi en ligaindeks på rundt 2.27, ut fra NRKs beregninger. Dermed vil Norges 2021-score bli forverret etter denne kampen.

Det blir i det minste en anledning for de norske gutta å vise at det også er mulig å prestere uten å ha en lav ligaindeks.

– Det spørs om Qatar-VM uansett kommer litt tidlig, men vi har absolutt forhåpninger om at dette er starten på et norsk landslag som bør kvalifisere seg til et mesterskap, mener Carl-Erik Torp.

Norges gjenværende kvalik-kamper Ekspandér faktaboks 08.10: Tyrkia - Norge

11.10: Norge - Montenegro

13.11: Norge - Latvia

16.11: Nederland - Norge

