OPTIMISTISK: NRK-ekspert og verdensmester Liv Grete Skjelbreid. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Blank i øya fortalte Tiril Eckhoff om skuffelsen etter å ha gått inn til 19.-plass på sprinten i Ruhpolding.

Det er 27 dager til det skal kjempes om medaljer på samme distanse i VM, og regjerende verdensmester Eckhoff får ingen flere sjanser til å øve seg i verdenscupen før avreise til Hochfilzen.

Er det i det hele tatt mulig å snu 19.-plass til gull på under fire uker?

Når det attpåtil ikke er snakk om en hårfin justering for å treffe blink - for Eckhoff plaffet ned ni av ti - men over minuttet tapt i løypa til vinneren Kaisa Mäkäräinen.

– Hun blir knust i løypa, og er lenger bak enn hva jeg kunne tenke meg, til tross for at hun har vært syk. Så vi har helt klart en del ting å ta tak i, konkluderer skytetrener og storebror Stian Eckhoff.

Planen

Men for å svare på spørsmålet: ja, det er mulig. Det tror både bror Eckhoff og NRKs skiskytingsekspert Liv Grete Skjelbreid.

Men det blir tøft.

TROR VEKKEREN HJELPER: Skytetrener og storebror Stian Eckhoff. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Nå må hun ha fullt fokus på VM og bestemme seg for at det er der hun skal være i form. Hun må jobbe hver eneste dag med å komme i bedre form. Det hun gjør i dag, er ikke der hun hører hjemme, mener Skjelbreid.

– Vi må først ta en runde og snakke om utstyr og form, for vi er ikke der vi skal være. Og så trenger hun å gå flere konkurranser. Hun trenger kanskje noen slag i ansiktet som i dag, sier Eckhoff.

Målet ble spolert

Han bekrefter at det eneste som gjelder for søsteren nå, er VM.

– Målsettingen om å gjøre det bra i verdenscupsammendraget ble spolert allerede i desember. Nå er Tiril sin jobb å fokusere på VM. Og der har vi foreløpig nok tid, beregner Eckhoff.

Skjelbreid håper teamet rundt Eckhoff hjelper henne med å komme tilbake i mental balanse.

– Jeg tror sykdommenn har satt henne litt ut. Man begynner å tenke og bruker energien helt feil.

Tror på gull

I tillegg til sykdomsperioden før sesongstart, var Eckhoff sengeliggende i 15 dager etter julefeiringen.

Da hun var tilbake på tredjeetappen for damenes stafettlaget i Ruhpolding, så det slettes ikke verst ut.

Ni blinker ned og først inn til veksling.

Så kom altså bekreftelsen på at formen i løypa ikke er der den skal være.

– Men hun er regjerende verdensmester på sprinten så jeg håper og tror hun skal være med å kjempe. Tiril har en motor som tilsier at hun skal gå mye raskere, sier Skjelbreid.