– Det er med tungt hjerte, og etter mye tanker om de nylige hendelsene, at jeg ikke lenger kommer til å spille for Tyskland på et internasjonalt nivå, når jeg har disse følelsene om rasisme og respektløshet, skriver Arsenal-spilleren på Twitter.

Hendelsene han refererer til startet i mai da han ble avbildet sammen med tyrkias omstridte president Recep Tayyip Erdogan.

TRØBBEL: Özil har fått mye trøbbel grunnet dette bilde med Erdogan. Foto: HANDOUT / Reuters

I ettertid forklarte den offensive midtbanespilleren at det ikke var noen politiske intensjoner med bildet, og at det kun var en måte å vise hans respekt for morens hjemland. Özil er oppvokst i Tyskland, men har som mange andre spillere på laget, flerkulturell bakgrunn.

Langer ut mot fotballpresidenten

I etterkant har han følt seg misforstått og dårlig behandlet, og langer ut mot den tyske fotballpresidenten Reinhard Grindel på nettstedet.

– Jeg er tysk når vi vinner, men innvandrer når vi taper, skriver 29-åringen i ett av tre lange innlegg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Arsenalspilleren mener Grindel har pekt ham ut som syndebukk, og beskylder presidenten for å ikke lenger ønske ham på laget. Han føler seg uvelkommen, og mener at alt han har gjort for landslaget siden debuten i 2009 har blitt glemt. I tillegg klandrer 29-åringen personer i fotballforbundet for å ha brukt ham som politisk propaganda.

– Personer med rasistisk diskriminerende bakgrunn bør ikke få lov til å jobbe i verdens største fotballforbund som har mange spillere fra med flere nasjonaliteter.

– Har vært viktig for tysk fotball

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener det er trist at en verdensstjerne i sin beste alder gir seg på landslaget. Ikke bare for dem som liker å se på fotball, men også for Tyskland.

DEBUTERTE MOT NORGE: Mezut Özil, her i sin landskampdebut mot Norge i 2009. Foto: ROBERTO PFEIL / AP

– Mezut Özil har jo oppnådd vanvittige ting med landslaget, og var jo på en måte symbolet på «nye» Tyskland, med spillere av flerkulturell bakgrunn. Sånn sett har jo han vært viktig for tysk fotball.

Torp er også redd for at flere unge spillere med flerkulturell bakgrunn nå kan komme til å velge vekk Tyskland.

– I verste fall kan det være en utløsende faktor. Han tok jo på en måte Tyskland inn i det 21. århundre, og er et forbilde for unge spillerne med flerkulturell bakgrunn.

Mezut Özil fikk 92 landskamper og 23 mål for det tyske landslaget, og står med et VM-gull fra 2014 som karrierens høydepunkt. Hans siste landskamp var tapet mot Sør-Korea i gruppespillet av årets verdensmesterskap. Det endte med tysk skuffelse.