– Det er helt sykt, det har ikke gått inn på meg enda. Det er en av de råeste følelsene jeg noengang har hatt, sier Bråten til NRK.

Det var voldsom jubel i den norske leiren da gullet ble klart. 22-åringen står med to X Games-gull fra før, men er ikke i tvil om at dette er det største han har levert. Det kom tydelig fram da han møtte broren Gjermund i Eurosports studio etter kampen.

– Jeg hadde aldri klart dette uten Gjermund og Andreas (Håtveit). Få en klem'a, sa han og kastet seg i armene på broren.

Så kom det et par tårer fra den ferske gullvinneren. Etter å ha summet seg i et par minutter sa han:

– Ingenting kan måle seg med dette.

Resultater, slopestyle Ekspandér faktaboks Slopestyle, finale, menn, søndag: Øystein Bråten, Norge 95.00 Nick Goepper, USA 93.60 Alex Beaulieu-Marchand, Canada 92.40 James Woods, Storbritannia 91.00 Teal Harle, Canada 90.00 Evan McEachran, Canada 89.40 Andri Ragettli, Sveits 85.80 Ferdinand Dahl, Norge 76.40 Elias Ambühl. Sveits 73.20 Jonas Hunziker, Sveits 66.20 Oscar Wester, Sverige 62.00 Gus Kenworthy, USA 35.00

Rørte landslagstreneren

– Dette er så fortjent. Han er best i verden, og det beviser han i dag. Nå er han en levende legende, sier NRK-ekspert Fridtjof Fredricsson.

Norges landslagstrener Luke Allen beskriver gullet som hans høydepunkt i karrieren. Han var beveget da NRK møtte ham like etter at gullet var sikret, og synes det var fremdragende at Norges gullhåp infridde da det gjaldt som mest.

LANDSLAGSTRENER: Luke Allen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er det høyeste nivået vi har sett i en slopestyle-konkurranse. Jeg aner ikke hvordan jeg skal beskrive det, men det han gjør er helt villt. Det Han gjør det med perfeksjon og autoritet i en så viktig konkurranse, sier Allen og legger til:

– Du kunne se det på øynene hans i dag.

Konkurransen beskrives som tidenes vanskeligste i slopestyle. Det var 10-15 kandidater til gullet, og den største favoritten, Henrik Harlaut, røk allerede i kvalifiseringen.

– Det er helt ekstremt. Det presset, den løypa og den konkurrentene. Øystein var den som gravde dypest, han er så flink mentalt, sier Eurosport-ekspert Andreas Håtveit.

Rett i tet

Bråten satte standarden allerede i første runde. Han landet fjellstøtt på alle tre hoppene, og etter å ha landet en switch dobbel cork 1440 tok det av i NRKs kommentatorboks. Dommerne belønnet ham med 95 poeng.Kanskje øynet 22-åringen gullet allerede etter første omgang.

– Han tror ikke sine egne øyne, det er helt ellevilt. Dette kan være gulløpet. Det er så å si feilfritt, sa Peder Mørtvedt, som fikk rett i sin spådom.

I siste omgang var gullet virkelig truet. Nick Goepper leverte en bunnsolid runde, men fikk 93.60 poeng. Da svenske Oscar Wester, som fikk 95.40 poeng i kvalifiseringen, ramlet i tredje runde var det klart: Braaten tok OL-gull.

– Det han gjorde i dag var helt perfekt, det finnes ikke så mye å si om det, sier Wester til NRK.