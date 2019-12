Øyeblikket som gjorde verdens beste lag til NBAs dårligste

– Denne sesongen er på mange måter katastrofal, sier basketballekspert Frederik Gnatt til NRK.

Golden State Warriors har vunnet NBA tre ganger de siste fem sesongene.

Laget har underholdt med stjernespillere som Stephen Curry, Kevin Durant, Andre Iguodala og Draymond Green.

JUBEL: Golden State Warriors feirer NBA-sluttspillseieren i 2018. Foto: Justin K. Aller / AFP

Men nå er virkeligheten en annen:

Med fem seiere og 21 tap er California-laget det dårligste av alle i NBA.

Hvordan skjedde dette?

Det avgjørende øyeblikket

30. Oktober, 2019. Golden State Warriors spiller borte mot Phoenix Suns. San Francisco-laget sliter og ligger under med nesten 30 poeng i tredje periode.

Det som allerede var en dårlig dag for GSW, skulle vise seg å bli katastrofal:

Verdens beste point guard, Stephen Curry, dribler seg frem og går mot kurven.

Han hopper opp mot to forsvarere – men han når ikke langt og dundrer i bakken.

Akutt vrir han seg i smerte og holder seg til armen.

MISTET DEN BESTE: Uten Stephen Curry på banen har Golden State Warriors fått det tøft. Foto: Kyle Terada / Reuters

«Steph» Curry er tre ganger NBA-mester, to ganger kåret til mest verdifulle spiller og seks ganger NBA «All-Star».

Men denne dagen brekker lagets ubestridte ener armen og er ute i flere måneder.

– Én spiller har veldig mye å si, og hvis du mister flere har det ekstremt mye å si, forteller Gnatt.

Plutselig så alt mye verre ut for verdens beste basketball-lag, men nedturen startet allerede i forrige sesong.

– Ikke godt nok for NBA

At Curry ble skadet er ikke alene grunnen til San Francisco-lagets fall. Flere sentrale spillere har vært – og er ute med skade.

I finalespillet i juni pådro Klay Thompson seg en korsbåndsskade.

Det var et annet avgjørende øyeblikk for GSW, for stjernespilleren mister trolig hele sesongen.

FINALE-SMELLEN: I sluttspillsfinalene mellom Golden State Warriors og Toronto Raptors ble Klay Thompson alvorlig skadd. Raptors vant til slutt finalespillet 4–2. Foto: Kyle Terada / Reuters

Laget består i år også uten stjerner som Kevin Durant og Andre Iguodala, som forsvant fra klubben før sesongen.

Spesielt Durant er et stort savn, ifølge basketballeksperten.

– Durant, Thompson og Curry. Når du plutselig står uten tre spillere som er blant de aller beste i hele NBA, så er det få lag som hadde klart seg, påpeker Gnatt.

DRØMMEDUO: Kevin Durant (t.v.) og Stephen Curry (t.h) har hatt gode år sammen i Golden State Warriors. Foto: Sue Ogrocki / AP

I tillegg har sentrale spillere som D’Angelo Russell, Kevon Looney og Draymond Green slitt med skader.

– Det har blitt sagt at laget de har stilt med ikke er godt nok til å være i NBA. Det er flere førsteårsspillere, og de er ikke blant de største talentene heller, sier eksperten.

Et taktisk spill

Ifølge Gnatt er sesongen allerede så godt som over for Golden State Warriors.

Basketeksperten tror at laget nå kun tenker frem mot neste sesong.

– Det er paradokset ved amerikansk idrett: Hvis du først skal være dårlig, kan du være skikkelig dårlig. Nå er det like greit for de å bli det dårligste laget i NBA.

Grunnen til det? Dersom du er det dårligste laget kan det gi en fordel når laget skal foreta spillervalg- og bytter. Sjansen for å komme først i rekken øker.

HAR IMPONERT: Førsteårsspilleren Eric Paschall er en av de nye og unge som i år har vært god for Golden State Warriors. Foto: Streeter Lecka / AFP

– Får man et første-, andre- eller tredjevalg i «draften» har det en enorm verdi, sier Gnatt.

Han mener at laget nå bevisst vil holde igjen spillere som Thompson og Curry for at de skal være hundre prosent neste år.

– Jeg tror de lader opp til neste sesong, hvor jeg pussig nok tror de kommer til å være det beste laget i NBA igjen.