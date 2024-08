Overtidsscoring sikret FFK-seier

Solbakken bekrefter skade for Bobb: – Alt tyder på et lengre skadefravær

Ifølge Paul Hirst, journalist i The Times, og Jack Gaughan, journalist i Daily Mail, har Oscar Bobb pådratt seg et brudd i beinet. Ifølge Hirst oppsto skaden under en trening onsdag.

De to journalistene melder begge at omfanget av skaden ikke helt kartlagt.

Ståle Solbakken, den norske landslagssjefen, bekrefter at Bobb har pådratt seg en skade.

– Det var en hendelse på trening i dag som nok dessverre ikke har endt godt for Oscar. Vi avventer endelig rapport, men alt tyder nok på et lengre skadefravær, skriver Solbakken i en SMS til NRK.

Bobb fikk gjennombruddet sitt forrige sesong, med flere kamper for Manchester City og debut for det norske A-landslaget, og har imponert i oppkjøringen til den kommende sesongen.

Manchester City har foreløpig ikke kommet med noen oppdatering rundt Bobb.