Overtidsdrama for Vålerenga

Vålerenga kunne skaffe seg en luke ned til Rosenborg i medaljekampen i eliteserien. Trønderne tapte nemlig 5–1 mot seriemester Bodø/Glimt tidligere søndag, og Vålerenga ville med seier mot Sarpsborg 08 ha fire poeng ned til Rosenborg på fjerdeplass.

Lenge så det ut til at Vålerenga ikke skulle få med seg noe som helst fra kveldskampen, men så dukket Ivan Näsberg opp på overtid og utlignet.

Men overtidsdramaet var ikke ferdig der. Like etterpå så Vålerenga ut til å ha tatt med seg alle poengene, da Bård Finne pirket ballen over mållinjen. På en annen linje sto derimot assistentdommeren og vinket med flagget, og målet ble korrekt annullert for offside.

Dermed endte det 1–1 etter noen høydramatiske sluttminutter i Oslo.

Molde har festet et godt grep om sølvet, mens både Vålerenga, Rosenborg, Kristiansund og Odd fortsatt kjemper en hard kamp om den siste medaljen.