Overtidsdrama da Egersund suste inn i opprykkskampen

Egersund er for fullt med i kampen om eliteserieplass neste sesong etter å ha beseiret Moss 3-2 på dramatisk vis i 1. divisjon mandag.

Joacim Holtan ble dagens mann for hjemmelaget med to uhyre viktige scoringer etter pause. Den siste kom på overtid, kort tid etter at Sebastian Pedersen trodde han hadde reddet poeng for gjestene med sin 2-2-scoring.

Matchvinner Holtans første scoring drøyt kvarteret før full tid. Egersund-angriperen fikk ballen servert av Magnus Dahlby og plasserte den ned i hjørnet bak gjestenes keeper Mathias Enger Eriksen.

På overtid fikk han igjen stå umarkert, og fra god posisjon satte Holtan inn seiersmålet.

Tidligere i kampen hadde nevnte Dahlby sendt Egersund i ledelsen på straffespark, før Moss utliknet etter et selvmål av Chris Sleveland.

Egersund-seieren betyr at lagene har likt mange poeng på 1. divisjonstabellen etter 20 spilte kamper. Bryne har samme antall poeng før mandagens møte med Aalesund, mens Vålerenga er ti poeng foran. (NTB)