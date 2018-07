Overrasket Riseth: – Uvanlig «Rosenborg-kultur» å gjøre det på denne måten

– Før i tida var det sånn at spillerutvalget var med på råd når det skulle gjøres endringer. Det har vært vanlig i Rosenborg, men det er jo ikke uvanlig at store klubber i utlandet utelater spillerne, sier Vidar Riseth.

Han stusser på at klubben denne gang har utelatt spillergruppa. Spesielt når det dukker opp en pressemelding der det står at spillerne er uenig i styrets beslutning.

– I et styre så sitter det sterke fagfolk. Du har Rune Bratseth, Vegard Heggem og ikke minst Fredrik Winsnes, som har stor kompetanse på det sportslige, som ser fotball og kan fotball. Det kan jo være at styret mener det er nok, og tar en beslutning ut ifra det.

Vidar Riseth, som tidligere Rosenborg-spiller, er opptatt av klubbens beste. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Men Riseth påpeker, som tidligere Rosenborg-spiller, at han håper valget er nøye gjennomtenkt og til det beste for klubben.

Uheldig timing

Onsdag møter Rosenborg Celtic i Mesterligakvalifiseringen. Riseth opplever at tidspunktet for beslutningen er uheldig, så tett opp imot onsdagens kamp.

– Det er jo ikke optimalt.

– Hvis de ikke har noen erstatter, så vil jeg si at det ikke var rett tidspunkt å gjøre det på. Det er en viktig kamp på onsdag, og det blir mye støy, sier han.

Riseth påpeker at det ville vært bedre å jobbe inn mot kampen med positiv energi rundt seg, men tror spillerstallen til Rosenborg er sterk og evner å legge dette til side.

– Dårlig oppladning

NRKs fotballekspert, Morten Morisbak Skjønsberg er også usikker på hvordan denne avgjørelsen påvirker troppen inn mot en av sesongens viktigste kamper.

– Det er en veldig dårlig oppladning til Celtic-kampen og det har nok skapt litt furore og overraskelse blant spillerne, sier han, og forteller at han tror de er motiverte og klare til kamp uansett.

Til tross for den merkelige timingen, håper Vidar Riseth til syvende og sist at styret har tatt det rette valget.

– Jeg tror jo at de har kommet langt i en prosess, og kanskje står det en trener der før onsdag, som er et stort navn. Og kanskje har de da tatt det beste valget, men jeg håper de har tenkt grundig igjennom det, legger han til.

Har ikke grunnlag til å kommentere rett og galt

– Jeg vil si Kåre har gjort en fantastisk god jobb, og det sier jo Koteng også. Men jeg ser jo ikke det Koteng og styret ser i hverdagen. Dermed har jeg ikke noe grunnlag til å kommentere hva som er rett og galt.

Og for mange utenfor fremstår det både kaotisk, og kan også virke som en rar avgjørelse med tanke på at Rosenborg har vunnet tre seriegull og to cupgull på de fire årene Kåre Ingebrigtsen har vært hovedtrener for klubben. Riseth krysser fingrene for at Koteng og Rosenborg-styret har handlet riktig.

– Vi må bare stole på at styret har tatt den riktige vurderingen, sier Vidar Riseth.