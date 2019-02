Overrasket over rivalenes taktikk: – Blir en parodi

Det endte med gull til Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo på dagens lagsprint, og det var fra den siste lange bakken og frem til mål at Klæbo satte inn støtet.

Men at det nok en gang skulle bli full stopp på toppen, og at Aleksandr Bolsjunov valgte å gå først ned bakken, overrasket sprinttrener Arild Monsen.

– Det er rart at de for andre gang lar Johannes kjøre ned med luft frem til lederen. Vi har jo ekstremt gode ski i dag, og så får vi kjøre i dragsuget i tillegg, sier han til NRK.

– Det blir en parodi på toppen

På sprinten skjedde det akkurat det samme. Se den situasjonen under:

STANS: På sprinten tidligere i uken stoppet også alle sammen opp før den lange nedoverbakken. Du trenger javascript for å se video. STANS: På sprinten tidligere i uken stoppet også alle sammen opp før den lange nedoverbakken.

Sist gang fikk Klæbo den perfekte inngangen til oppløpet. Derfor trodde ikke Monsen at de skulle få en like enkel inngang denne gangen også.

– Jeg trodde vi skulle få hardere kamp og at det skulle koste mer å ta gullet. Men det er kanskje Johannes som har sånn respekt. Bolsjunov går jo til, men han gjennomfører jo ikke. Da blir det en parodi på toppen, vurderer sprinttreneren.

Men Marcus Cramer kan fortelle til NRK at det ikke var planen at Bolsjunov skulle gå først ned.

– Man kan snakke om mange ting før rennet om hva som kan skje og hva man skal gjøre. Noen ganger velger man riktig, andre ganger ikke, men jeg tror at hvis man vil slå Klæbo må man gjøre det på en annen måte, sier Cramer.

– Må akseptere at Klæbo var raskere

Klæbo forteller også at han absolutt ikke ville være først ned bakken.

– Vi har sett det her tidligere at det lønner seg ikke å kjøre først ned i langbakken, og det blir som i sprinten. Det stopper helt opp. Jeg visste at hvis jeg får være nummer to ned så hadde jeg en fair sjanse, sier gullvinneren.

Og om det hadde utgjort noen forskjell på resultatlistene, dersom Bolsjunov og Klæbo hadde byttet plass ned bakken, er umulig å vite, men den russiske treneren tror egentlig ikke at det hadde endret noe.

– I dag så det ikke ut som noen kunne slå han. Jeg vet at spesielt mot slutten er han rask og de er verdige vinnere i dag. Vi må bare akseptere at han var raskere, sier Kramer.