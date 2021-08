Overrasket over Jakobs «totalkollaps» etter OL-gullet: – Var langt nede

– Jeg var langt nede etter OL. Det kostet mye å ta ut så mye, men så må vi sørge for å være tilbake igjen når man skal i gang igjen, forteller 20-åringen.

Han har akkurat ankommet utøverhotellet i Eugene i USA og tar seg tid til en presseseanse mens koronatesten analyseres. Lørdag kveld står han på startstreken igjen i Diamond League-stevnet Prefontaine Classic. Denne gangen på en engelsk mil.

Se Diamond League fra Eugene, Oregon på NRK 1 lørdag klokken 22.00.

Det er bare to uker siden han ble olympisk mester på 1500 meter. Allerede morgenen etter dro han tilbake til Norge og Sandnes.

– Hvor langt nede var du? spør NRK.

– Det var ikke mange etasjer, svarer Jakob flirende.

– Jo, du var langt nede, kontrer Gjert Ingebrigtsen og legger trykket på a-en.

HJEMME: Forloveden Elisabeth Asserson var den første til å ta imot Jakob Ingebrigtsen på Sola flyplass etter OL-gullet Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Det har vært litt overraskende for ham, for han har ikke vært i den situasjonen tidligere. Det gikk noen dager før han var snakkendes til, utdyper trenerfaren, og sier at det først og fremst var de dagligdagse tingene med forloveden og hunden som bidro til en restart.

Føler seg klar

Treningsprogrammet ble tilpasset, med tanke på å komme seg raskest mulig tilbake.

– Det er vi vant til. Vi må bare være fleksible. Vi kan ikke gjøre noe mer eller noe annet enn det han er i stand til å absorbere. Men jeg ble også overrasket over at det var en sånn totalkollaps, men sånn er det, sier Gjert Ingebrigtsen.

Også Filip Ingebrigtsen er på plass i USA, og håper formen er bedre enn da han røk ut av forsøket på 1500-meteren i OL. Også han merket på broren at det kostet mentalt.

LITT LENGRE: Filip og Jakob Ingebrigtsen stiller begge på en engelsk mil i Eugene. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Han skal psyke seg opp igjen til å konkurrere, men vi satser på at han er klar når han får på seg startnummeret, men det er ikke til å stikke under stol at det er en belastning å ta OL-gull i ettertid, sier 28-åringen.

Lørdag kveld norsk tid venter altså en ny duell mot blant annet Timothy Cheruiyot, som på en pressekonferanse fredag kveld innrømmer at han fortsatt har problemer med hamstring og smerter i korsryggen.

– Jeg var i veldig bra form i OL, og skal i utgangspunktet ikke ha tapt så mye, men det løpet i finalen og dagen etterpå, har kostet. Men jeg føler meg restituert nå og klar for å springe løp, forsikrer Jakob Ingebrigtsen.

Slå gammel rekord?

Han har en personlig rekord på tiden 3.51,30 satt i 2019 på det 1609 meter lange løpet. Selv om han understreker at han ikke er i Oregon for å sette rekorder, så virker han klar for å jakte den 35 år gamle europarekorden til Steve Cram, på 3.46,32.

SMAKEN AV GULL: Jakob Ingebrigtsen med medaljen rundt halsen i Tokyo for 14 dager siden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er ikke noe mål, men hvis det er det som skal til for å vinne, så må jeg prøve på det, legger han til.

– Isolert sett er det en rekord som er ganske realistisk å kunne være i nærheten av. Jeg kommer ikke hit for å sette rekord, men for å springe løp og for å være med i Diamond League, og Prefontaine er et kjent og stort stevne det er kult å være en del av, sier han.

Det er Filip Ingebrigtsen som har den norske rekorden på distansen med 3.49,60. Han tror ikke han har familierekorden lørdag kveld.

– Nei, det tviler jeg på. Det er veldig få muligheter til å springe fort på Mile og man må nok springe godt under 3.50 for å ta seieren i morgen. Jeg tipper Jakob ikke er så interessert i å tape i sitt første løp etter OL-gull, så jeg tror det kommer til å gå fort. Hvis jeg selv nærmer meg det beste jeg har gjort, så er jeg fornøyd, forteller han.

20-åringen har allerede europarekord på 1500, 2000 og 5000 meter. Nå skal han løpe en engelsk mil og 3000 meter (Lausanne) i løpet av seks dager. Dermed kan han sikre seg en historisk rekke.