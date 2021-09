Overrasket over at Lunde vil forlate Vipers: – Det så jeg ikke komme

Lunde fortalte tirsdag til Fædrelandsvennen at hun ønsket seg til den russiske klubben, ettersom mannen hennes, som er fotballtrener, har fått et jobbtilbud i CSKA Moskva.

Men Vipers ønsker ikke å slippe veteranen til en av sine største motstandere.

– Ble du tatt på senga da hun sa hun ville bort?

– Ja, jeg ble veldig overrasket over det. Det så jeg ikke komme, sier trener Ole Gustav Gjekstad til NRK.

Forstår skuffelsen

Lunde ville ikke kommentere saken overfor pressen etter Follo-kampen, men hun uttrykte overfor Fædrelandsvennen at hun var skuffet over klubben.

– Ja, det kan jeg forstå (at Lunde er skuffet). Samtidig så tror og håper jeg hun har forståelse for klubbens ståsted.

Han påpeker at 41-åringen er en veldig viktig spiller, og at det gjør det enda vanskeligere å gi slipp på henne.

– Fra klubbens side så er det klart at vi ønsker å beholde en av våre beste spillere, sier Gjekstad og fortsetter:

– Det har dukket opp en situasjon like før sesongstart og like før vi starter mesterligaen. Jeg tror ikke det bør være veldig overraskende for noen at vi ikke ønsker å gi bort en av våre aller beste spillere til en av de største rivalene.

VIKTIG SPILLER: Katrine Lunde har stått i Vipers-målet siden 2017. Foto: Ali Zare / NTB

Lunde benket

Vipers lå under til pause mot Follo, men de snudde kampen og vant til slutt 32-21. Lunde var benket fra start, men var å se i målet utover i kampen.

– Jeg hadde mange på benken fra start. Jeg føler ikke at det trenger noen stor forklaring. Hun startet forrige kamp, sier Vipers-treneren.

– Så dette hadde ingenting med Lundes situasjon å gjøre?

– Nei, overhodet ikke. Det tenker jeg ikke på i kampsituasjon i det hele tatt. Katrine oppfører seg hundre prosent profesjonelt i de situasjonene, så det har ikke noe med det å gjøre.

Lunde har understreket overfor Fædrelandsvennen at det ikke er Vipers det handler om. Men hun har en familie, der mannen har fått jobbtilbud i Russland og en datter som skal begynne på skolen. Hun har ikke vært fornøyd med klubben, fortalte hun til avisen.

– Vi fant ingen løsning med Vipers. Jeg er veldig skuffet over klubben, prosessen og utfallet dette har fått, sa Lunde.

Mannen reagerer sterkt

Hennes mann, Nikola Trajkovic, var sterkere i talen mot Vipers. Den tidligere Fløy-treneren sa at dersom det ikke blir en overgang for Lunde, så blir han værende i Kristiansand.

– Hadde dette skjedd med meg hadde jeg klikket. Alt hun har gjort for landslaget, for byen og for klubben, så er det dette hun blir møtt med. Hun har kort tid igjen av karrieren og nå vil hun prioritere familien. Hadde jeg vært i hennes sted hadde jeg sluttet på dagen, sa han til Fædrelandsvennen.

Til helgen møter Vipers Györ i mesterligaen. Dersom hun spiller den kampen, vil hun ikke kunne spille for en annen klubb i mesterligaen denne sesongen. Gjekstad regner med at Lunde blir med mot Györ.

– Jeg forholder meg til det vi holder på med i Vipers og de beslutningene vi har tatt. Sånn sett regner jeg med det, sier han.