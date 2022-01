Overraskende skøytemedalje til Norge

Hallgeir Engebråten tok bronse med 6.13,67 på 5000 meter i EM på skøyter enkeltdistanse. Han var bare 0,2 sekund bak Jorrit Bergsma på sølvplass. Nederlandske Patrick Roest tok gullet med 6. 11,54.

– I dag var det moro å gå på skøyter. Helt fantastisk å klare å sette en fart jeg følte var ganske billig de første fem rundene og så bare flyte der. Deretter var det bare å jobbe da det begynte å gjøre vondt. Helt magisk, sa Engebråten til NTB.

Sverre Lunde Pedersen gikk på 6.20,99 og endte på 9. plass.

I forkant av 5000-meteren for menn var det fra norsk hold varslet at utfallet kunne bli direkte avgjørende for hvilken norsk løper som får gå distansen i Beijing-OL. Norge har kun én plass på 5000-meteren i Kina.

– Jeg må si jeg har vært nervøs hele uka. Det har ikke gått så bra før i år. Så får jeg beskjeden om at den som vinner av oss får gå i OL. Jeg skalv litt i bein og armer før løpsdagen i dag, sa Engebråten.

Nederlandske Sven Kramer endte på 6. plass med tiden 6.18,11. Det var Kramers 53. og karrierens siste 5000 meter på hjemmebane i Thialf i Heerenveen.