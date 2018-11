– Det var litt skuffende jeg trodde jeg stod litt bedre etter åpningen, men så endte vi bare opp med et sluttspill som var veldig remis-aktig, forteller Carlsen til NRK.

Partiet startet på meget rolig vis, og gjennom de første ti trekkene hadde Carlsen en marginal ledelse på Caruana. Men som i de tre første partiene ble det heller ikke noen stor offensiv fra noen av spillerne.

Videoen til Caruana

Den store snakkisen før, under og etter partiet var den mye omtalte videoglippen til Caruanas team.

På pressekonferansen fikk Caruana spørsmål om videoen, men han ønsket ikke å kommentere. Etter å ha nølt litt svarte Carlsen at han skulle definitivt se på videoen, til stor latter fra salen, før han la til.

– Jeg kan si for sikkert at jeg ikke har sett videoen, men at jeg vet at den eksisterer, sa Carlsen foran pressekorpset.

Kampen endte remis, for fjerde gang på rad. Dermed står det fortsatt uavgjort, og 2-2 totalt.

– Ingenting jeg kunne gjort bedre

Partiet utviklet seg sakte, og Carlsen brukte litt mer tid enn Caruana de første 20 trekkene. I motsetning til de andre partiene, var det ingen tabber i starten, og med så trygt spill fra de begge var det også få åpninger.

– Det er egentlig ingenting jeg ser jeg kunne gjort bedre. Jeg må åpenbart finne noe forbedring ett eller annet sted, for det endte jo opp helt flatt og likt, forteller Carlsen.

Når de kom til trekk 26 stod Carlsen med en liten fordel, der han hadde fem mot fire bønder, og dermed et lite overtall.

– Det er der Carlsen må gjøre det. Det trekket kommer, bare vent, sa NRKs ekspert Torstein Bae om stillingen.

Det skjedde aldri, og etter litt over to og en halv times spill tilbød Carlsen remis til amerikaneren, som godtok det.

– Jeg hadde i hvert fall ikke håpet at det skulle bli sånn. Jeg hadde håpet å kunne presse, men sånn det kom frem av partiet, helst uten alt for mye risiko, sier Carlsen.

