Overraska av Haaland på City-trening: – Han er ein av dei sjukaste

– Eg tykkjer eg har hatt mitt beste år. Eg har også fått trena mykje med A-laget og tek nivået betre og betre.

Det seier Oscar Bobb til NRK etter det som igjen vart ein fantastisk sesong for reservelaget til Manchester City.

Bobb spelte denne sesongen 25 kampar i Premier League 2 og noterte seg for imponerande 17 målgivande pasningar og seks mål.

Etter den strålande sesongen vart han nyleg påskjøna med prisen som årets spelar i City-akademiet – og det for andre år på rad.

– Det er veldig hyggjeleg, laget gjorde det veldig bra, og eg tenkte at kven som helst kunne fått den prisen. Men det var veldig hyggjeleg at eg fekk han, seier Bobb til NRK.

Oscar Bobb har levert to strålande sesongar for City-akademiet. Foto: IMAGO

Smerud: – Har runda den ligaen

City har openbert stor tru på den norske ungguten og gav han i fjor ein langtidsavtale fram til sommaren 2026. Han fekk også vere med i City-troppen som drog til USA på treningsleir før sesongen.

Men den offisielle debuten på A-laget til meisterligavinnaren lèt førebels vente på seg.

No er den tidlegare Lyn-, Porto- og Vålerenga-spelaren på samling med det norske U21-landslaget som skal spele EM i Romania, det fyrste U21-meisterskapet Noreg har kvalifisert seg til på ti år.

U21-landslagstrenar Leif Gunnar Smerud er spent på kva Bobb vel å gjere for å halde fram utviklinga, men kjem samtidig med eit klart råd:

– Han har runda den ligaen han spelar i no og vore ein av dei absolutt beste spelarane der i to år. Då er det tid for noko nytt, og det trur eg han også tenkjer. Så får vi sjå kva det blir, seier Smerud til NRK.

Oscar Bobb er ein av dei mest spennande spelarane med norsk pass. No skal han spele EM for Noreg. Foto: BILDBYRÅN

Vil bli i City – ikkje gå på lån

Men førebels er det ikkje aktuelt å gå på noko utlån. Bobb fortel at han heller har bestemt seg for å brette opp ermane og gi det eit skikkeleg forsøk i City.

– Eg «pushar» for å få moglegheiter der no, og så lenge det er ei moglegheit at det kan gå, er det alt eg tenkjer på, seier Bobb.

– Smerud seier «du har runda den ligaen» og at det er på tide med noko nytt. Kva meiner du sjølv?

– Eg har hatt to bra år, men vi får sjå kva som skjer. Ja, noko nytt, men gjerne innanfor klubben eg er i no, svarer han.

– Du vil heller bli i City og kjempe om speletid på A-laget enn å gå på eit utlån?

– Akkurat no vil eg seie ja, svarer han.

For å setje det i perspektiv: Han kjempar om ein plass på laget som akkurat no er verdas beste og nyleg feira ein historisk trippeltriumf med siger i både Premier League, FA-cupen og Meisterligaen.

– Det er så klart vanskeleg. Viss det ikkje går, kan mykje anna skje, seier han.

– Har du fått nokon signal om speletid neste sesong?

– Eg veit ikkje, det er vanskeleg å lese signala ein får, men så lenge eg ikkje blir fortald at det ikkje kjem til å skje, må eg berre ha tru på at det kan skje, svarar 19-åringen som blir 20 den 12. juli.

Overraska av Haaland

Sjølv om A-kampar for City førebels lèt vente seg, har han fått prøve seg mykje på trening under Pep Guardiolas leiing på A-laget.

Nokre gongar får han vere med i ei full treningsveke med stjernene på A-laget, nokre gongar er det meir i rykk og napp.

Hans beste minne frå å trene med verdsstjernene er dei gongane han har vore på det vinnande laget under miniturneringar på trening.

På spørsmål frå NRK om kva han har lært av å trene med det beste laget i verda, trekkjer han uoppmoda fram ein annan nordmann som er brukbar til å spele fotball.

– Eg har lært at det er så intenst, det er alltid 100 prosent. Og du har til dømes Erling (Braut Haaland), som for meg er verdas beste. Uansett, sjølv om han har skåra hat trick, er han den som trenar hardast. Det er verkeleg noko å sjå opp til, seier Bobb.

– Overraskar det deg at han er så seriøs sjølv om han oppnår stor suksess?

– Ja, det kan du seie, men samtidig er dette ein av grunnane til at han har kome dit han har. Han er ein av dei sjukaste på det å trene hardast, fortel 19-åringen.

Oscar Bobb er klar for EM. Her saman med resten av troppen, eit bilete som vart teke på precamp i Austerrike midt i juni. Foto: BILDBYRÅN

Dette har han lært av Haaland

Dei to nordmennene pratar stadig saman når dei treff kvarandre på treningsanlegget til Manchester City, og Bobb beskriv sin superstjerne-landsmann som både ein hyggjeleg fyr og den beste spelaren i klubben.

– Kva er det viktigaste du har lært av han?

– Å alltid vere på, kroppsspråk, alltid vere positiv og alltid ville bli betre, seier Bobb, som samtidig røper at han førebels ikkje har snakka så mykje med hovudtrenar Pep Guardiola.

– På treningane er det litt, men han er ein veldig travel kar og har mykje å styre med, så det kjem kanskje med tida. No har det berre vore kult å vere rundt han og sjå på.

No er den offensive driblefanten spent på kva han kan få til med det norske U21-landslaget i EM. Noreg har hamna i ei anteken knalltøff gruppe med Sveits, Frankrike og Italia.

– Magekjensla er bra, eg trur alle gler seg og er litt nervøse. Men vi kjenner oss generelt veldig bra, seier Bobb.

Noreg opnar sluttspelet mot Sveits 22. juni.

– Kva slags mål har du for EM?

– Målet er å gjere det så bra som mogleg, kjempe så hardt som mogleg og få nokon sigrar. Og eg håpar eg får nokre målpoeng og at eg påverkar kampar i positiv grad. Eg vil gi noko ekstra til laget, seier han.

U21-sjef Leif Gunnar Smerud har store forventningar til den unge juvelen.

– Han har eit teknisk repertoar på høgd med dei aller beste spanjolane og dei andre som har best teknikk i verda, han er heilt i toppen der. Han har eit bra blikk for spelet og tiar-eigenskapar eg tykkjer er spennande. Han har levert over tid i City.

Noregs kamp mot Sveits har avspark torsdag kveld klokka 18.00. Den kan du sjå på NRK 1 (andre omgang på NRK 2).