Overlegent NM-gull til Jakob Ingebrigtsen – men kongepokalen anser de som en umulighet

18-åringen, som er rangert som verdens nest beste på distansen, satte fart fra start og så seg aldri tilbake.

– Det lover godt. Jeg gjør det helt solo. Det er jeg veldig godt fornøyd med. Jeg bare kjørte ut, og prøvde å holde jevn fart, sier den ferste norgesmesteren til NRK, etter å ha løpt en æresrunde på Hamar idrettspark.

Med tiden 3.36.33 var han som ventet i en egen klasse, og satte samtidig ny mesterskapsrekord, men har ikke troen på at han kan vinne kongepokalen.

– Dessverre er det et system som ikke er for mellom- og langdistanseløpere. Sånn er reglene, men jeg ville få en grei økt her, svarer Jakob Ingebrigtsen om mulighetene for å vinne kongepokalen med løpet han leverte på 1500 meter.

Og NM-gull betyr mer for familien Ingebrigtsen enn man kanskje skulle tro.

TO GULL: Fredag var Jakob Ingebrigtsen på plass da storebror Henrik løp inn til NM-gull på 5000 meter. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi tar det ikke på langt nær for gitt. Vi har reist mange ganger i nyere tid fra NM uten gull, samtidig som vi har prestert bra internasjonalt. Så det kjenner vi litt på, og det er viktig for oss, forteller far og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Ofrer det ikke en kalori

Det som derimot ikke er viktig for Team Ingebrigtsen, er den tradisjonsrike kongepokalen.

– Den kan jeg garantere at vi ikke får heller. For så lenge statuttene er som de er, så vil det alltid være sånn. Det et er ikke noe vi ofrer en kalori, sier Gjert Ingebrigtsen.

Karsten Warholm har vunnet herrenes kongepokal fire år på rad, og ligger meget godt an til å ta sin femte når den deles ut søndag. En herre i mellom- eller langdistansen har ikke vunnet pokalen siden 1997, da Jim Svenøy vant den for sin prestasjon på 3000 meter hinder.

Toppidrettssjef i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, leder juryen som avgjør hvem som får kongepokalen. De følger en poengskala, og det er norgesmesterskapets beste prestasjon sett ut ifra historiske og internasjonale resultater som skal bli belønnet med denne. Men det hender også skjønn brukes.

– Skalaen er tøff for mellom- og langdistanseløpere, ja, og vi ser at det ofte er utøvere i kastøvelser eller korte distanser som har tatt kongepokalen, bekrefter Slokvik.

– Det er lettere å dra igjennom én runde uten konkurranse enn 1500 meter helt for seg selv, forteller 800-meterspesialist Vebjørn Rodal, og viser til at feltet i NM ofte er såpass svakt at en utøver av Ingebrigtsen-kaliber i så fall må løpe alene.

Måtte ta norsk rekord

FIKK PRIS: Jakob Ingebrigtsen ble derimot tildelt Norges Friidrettsforbunds gullmedalje for 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Før lørdagens 1500-meter fortalte Slokvik til NRK at etter skalaen så måtte Jakob Ingebrigtsen løpet på 3.29, altså norsk rekord, for å ta førsteplassen.

– Vi går ikke all in. 800 meter, 1500 meter, 5000 meter og 10.000 meter er ikke av en sånn type at man poengmessig sett kan score nok ved å ene og alene løpe det man klarer. Øvelsen er for lang i tid og lengde. Det er ikke mulig, derfor er det for oss ikke en diskusjon som er så interessant, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Det er ikke umulig, men vi springer mer for å vinne enn å springe fort, mener Filip Ingebrigtsen.

– Warholm kan ta sin femte strake kongepokal, er det for enkelt for ham?

– Det er jo enkelt for ham, men det er fordi han er så god. Han la inn en god søknad om kongepokalen her, og jeg blir ikke forundret om han får den med 47,43 i et NM, svarer Filip Ingebrigtsen, som stiller på 800 meter i NM.

– Det er ikke enkelt. Han graver utrolig dypt. Det er ikke så lett å løpe som han gjorde her som det ser ut. Det koster. Men jeg tror Karsten synes det er veldig gjevt å vinne den, sier trener Leif Olav Alnes.

– Nei. Han er bare en fantastisk utøver, som leverer på verdensklassenivå, svarer Slokvik.

– Er skalaen litt urettferdig?

– Det kan det jo være, men det er jo også lov å bruke litt skjønn også, sier toppidrettssjefen for friidrett.

På kvinnesiden fikk Karoline Bjerkeli Grøvdal kongepokalen for sitt norgesrekordløp på 3000 meter hinder for to år siden. Hun la inn en god søknad om å få den også i år.

Grøvdal var overlegen på 3000 meter lørdag, og vant NM-gull med tiden 9,24,53. Sara Aarsvoll Svarstad ble nummer to, mens Olea Villa Furre ble nummer tre.