Overlegen Johaug tok sitt 17. NM-gull: – Det er altså helt sprøtt

Johaug, som gikk NM for IL Nansen, knuste konkurrentene etter alle kunstens regler og vant med stor margin.

33-åringen gikk i mål ett minutt og 43 sekunder foran sølvvinner Marte Skaanes og 1.48 foran Maren Wangensteen.

Johaug slutter som kjent som langrennsløper på toppnivå etter sesongen, og det er ingen tvil om at Norge mister en utøver i en helt egen klasse.

– Det som gjør det så vondt

Johaug økte og økte avstanden ned til de andre etter hvert som løpet gikk. Maktdemonstrasjonen var bemerkelsesverdig.

– Det er altså helt sprøtt, var dommen fra NRK-ekspert Torgeir Bjørn mot slutten av løpet om Johaugs dominans.

Bjørn ble så imponert av 33-åringen at han utbrøt at «Johaug kan jo ikke legge opp nå».

Selv står hun fast på at det er riktig avgjørelse.

– Jeg har det så fantastisk artig, jeg elsker å trene og gå skirenn i det miljøet her. Det er det som gjør det så vondt, at jeg ikke er lei. Men jeg vet, som jeg har sagt før, at det er en tid for alt. Livet byr på mye mer enn ski. Man kan hele tiden ta ett år til og ett år til, men det som er synd er at jeg ikke blir noe yngre. Jeg blir bare eldre og eldre. Men det er veldig fint å gi seg på topp, sier Johaug til NRK etter NM-gullet.

Hun deltar nå i karrierens siste NM.

– Det er vemodig, jeg må si det. Jeg har fantastisk mange NM-minner, og den første medaljen kom i Meråker i 2007. Det har vært en lang reise, sier Johaug.

Se NRK-intervjuet med Johaug her:

At Johaug skulle ta sin 17. NM-triumf ga ikke de helt store utbetalingene på oddsen. «Hun sprenger favorittskalaen», sa NRKs Jann Post før lørdagens distanse, og vinnersjansene ble ikke mindre av at flere av Johaugs antatt største konkurrenter mister NM av ulike årsaker.

– Jeg er jo storfavoritt og burde ta det, men man vet aldri, sa en realistisk Johaug til NRK før rennstart.

Revansjerte Birken

Verdens beste langrennsløper skuffet ikke og drev tidvis sin egen idrett i Harstad.

Dermed fikk Johaug, som kom til NM etter å ha tapt spurten mot Astrid Øyre Slind i Birken forrige helg, en opptur etter langløpet sist.

NM-helgen fortsetter med stafett, sprint og 30-kilometer for kvinnene. Johaug går stafett og 30-kilometer.

NRK viser rennene.