Klæbo var best både i sprintprologen, kvartfinalen og semifinalen – og smalt også til i finalen der han var overlegen konkurrentene.

– Det vi har sett av Johannes Høsflot Klæbo i dag, det er en ytterligere forbedret utgave av Klæbo. Han trengte ikke å bruke «Klæbo-klyvet» en gang. Han var altså så overlegen som jeg knapt har sett Klæbo noen gang, og det sier ikke lite, sier NRKs ekspert Torgeir Bjørn.

Han mener Klæbo aldri har vært bedre fysisk forberedt til en sesong. Selv mener 26-åringen at seieren var viktig for ham.

FORNØYD MED FANGSTEN: Klæbo fikk svar på hvordan det stod til med sprintformen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg har absolutt vært usikker på hvordan min sprintform skulle være og har ikke sprintet noe siden teamsprinten i OL, så det er klart det begynner å bli en stund siden. Det er veldig godt å få til det her, og vise og vite at man er på ball og i hvert fall på bedringens vei, sier Klæbo til NRK.

Klæbo har lenge slitt med en hamstringskade, men i Ruka skled han likevel i ensom majestet over målstreken, halvannet sekund foran Northug.

Men sistnevnte hadde et familiemedlem på sidelinjen som var mer enn fornøyd med innsatsen.

Johannes Høsflot Klæbo vinner - Bilder med tillatelse fra TV3 Du trenger javascript for å se video.

Fra «lucky loser» til pallplass

Even Northug var den eneste nordmannen som tok seg videre til finalen på tid, men der viste han ny styrke og ble nummer to bak Klæbo.

– Det er ikke noe å gjøre med Johannes i dag, men at jeg klarer å komme på pallen i dag det er jeg så sykt glad for. Det betyr alt. Det legges ned en så stor innsats fra meg selv og folk rundt. Da er det jævlig artig å lykkes, sier Even Northug til NRK.

Storebror Petter Northug fulgte rennet og var svært stolt av lillebror:

– Det er første gang på pallen, så det her vet jeg betyr veldig mye. Han har gjort så mye innsats og trening for å komme seg hit nå, og han vet at det er klassisk sprint i VM også, så ... Jeg er rørt, sier Northug til NRK.

PÅ PLASS: Petter Northug ble rørt av lillebrorens andreplass. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Hva betyr det for deg?

– Det betyr alt. Det her er viktigere for meg enn at jeg vant VM-gull selv. Jeg synes det er så artig at Even får det til og jeg unner han all suksess. Jeg gleder meg til å følge han videre, sier Petter Northug.

Han mener brorens innsats var solid, men hadde ikke helt roen da løpet var halvgått.

– Jeg var litt skeptisk halvveis der da han havnet i femteposisjon rundt der man snur, men han hadde en veldig rå avslutning. Det her var imponerende og veldig artig også å se Johannes som vinner her, men selvfølgelig, for Evens del så tror jeg det her er definitivt karrierehøydepunkt med en andreplass her, sier Northug.

Norsk dominans fra start

Sprintfinalen med seks utøvere bestod av hele fire nordmenn, som alle viste at Norge nok en sesong blir nasjonen å hamle opp med.

For i tillegg til Klæbo og Northug på første og andreplass, fulgte Pål Golberg på tredje og Erik Valnes på fjerde. Dermed var den norske totaldominansen komplett.

Svenske Calle Halfvarsson og franske Jules Chappaz måtte ta til takke med femte- og sjetteplassen. For svensken ble det vanskelig å hamle opp med de norske.

– Det var som vanlig, de er alltid i god form og det går unna for nordmennene. Det er tøft å slå dem, sier Halfvarsson til NRK.

Slik endte verdenscupåpningen i Ruka: